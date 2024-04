O Brusque visita o Coritiba em partida que começa às 16h deste domingo, 28, no estádio Couto Pereira, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após a vitória na estreia diante do Mirassol, o quadricolor deve ter dois retornos importantes. A partida estava agendada para às 15h45, mas foi atrasada em 15min para encaixe nas grades de programação da TV Brasil.

É possível que o Brusque tenha até três novidades para a partida. O meio-campista Jhemerson e o lateral-direito Cristovam já vêm treinando normalmente após lesões musculares e podem estrear na Série B diante do Coritiba.

O técnico Luizinho Lopes também havia comentado na véspera do jogo contra o Mirassol que espera contar com o lateral-esquerdo Luiz Henrique, poupado da primeira rodada. Contudo, ele segue no departamento médico, assim como o volante Madison, que se recupera de lesão no adutor.

O lateral Ronei iniciou a transição após lesão muscular sofrida no jogo de volta da final do Catarinense. Deve estar à disposição para o jogo de quarta-feira, 1º, contra o Atlético-GO, pela Copa do Brasil.

O técnico Luizinho Lopes tem condições de repetir a escalação da estreia: Matheus Nogueira; Mateus Pivô (Cristovam), Ianson, Wallace, Alex Ruan; Rodolfo Potiguar, Serrato, Dionísio; Dentinho, Paulinho Moccelin; Guilherme Queiróz.

Coritiba

O Coritiba empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta na primeira rodada, em Campinas. A partida contra o Brusque será a primeira no Couto Pereira após a manutenção do gramado no início do mês, que incluiu o plantio de sementes adequadas para o inverno.

A equipe segue com desfalques por lesão. O principal deles é o atacante Robson, artilheiro nesta temporada com 11 gols. Seu retorno está previsto apenas para maio, após cirurgia no joelho.

Há expectativa pelo retorno dos meio-campistas Sebastian Gómez e Geovane Meurer, que se recuperaram de suas lesões e treinam normalmente. Contudo, ainda devem faltar ritmo e condicionamento, já que Meurer não atua desde 22 de fevereiro e Gómez se lesionou em 17 de março, na semifinal do Paranaense.

A escalação da estreia teve Pedro Morisco; Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo, Jamerson; Morelli, Vini Paulista; Figueiredo, Matheus Frizzo, David; Leandro Damião.

Arbitragem

O trio é paulista: Fabiano Monteiro dos Santos apita a partida, auxiliado por Luiz Alberto Andrini Nogueira e Gustavo Rodrigues de Oliveira. José Mendonça da Silva Júnior (PR) é o quarto árbitro.

O VAR é comandado por Thiago Duarte Peixoto (SP), auxiliado por José Eduardo Calza (RS).

Ingressos

Os ingressos para a torcida do Brusque estão disponíveis no site FutebolCard, a R$ 150 cada e direito à meia-entrada. Está disponível o segundo anel do setor visitante.

Leia também: como assistir a Coritiba x Brusque

Coritiba x Brusque em tempo real

Acompanhe Coritiba x Brusque com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 15h30.

Assista agora mesmo!

Médica na UTI Móvel do Samu atende homem com mandíbula arrancada em seu primeiro plantão: