Com o avanço de maio em Brusque, a antecipação pelo primeiro evento de frio do mês cresce. As previsões apontam temperaturas mais baixas começando a se fazer presentes a partir da virada, entre a primeira para a segunda quinzena.

Os moradores locais aguardam por isso com grande expectativa, enquanto o setor de vestuário e calçadista acompanha com atenção, vislumbrando a chance de alavancar as vendas.

Isso porque o clima de inverno estabelece o ambiente perfeito para incentivar a comercialização de produtos típicos da estação.

Compreendendo a relevância do assunto, que abrange tanto os termômetros quanto o clima em geral, procuramos a expertise do especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

De forma atenciosa, Coutinho vem nos oferecer a seguir, insights detalhados e esclarecimentos que então agregam grande valor à nossa coluna.

Os pormenores desta conversa enriquecedora estão minuciosamente apresentados no informativo profissional subsequente, ao qual lhe convidamos a explorar.

Frio à vista em Brusque e região

Boletim: Climaterra

Iniciamos nossa análise enfatizando a natureza variável da atmosfera, que pode provocar alterações significativas em projeções climáticas de médio e longo prazo, seja em relação ao frio, chuva, calor ou outros fenômenos meteorológicos.

Com isso em mente, vamos ao que então interessa aos residentes de Brusque e arredores, que vem ser a iminente chegada do primeiro pulso de frio em maio.

Tendo como base as últimas atualizações dos simuladores, é possível antecipar que o declínio das temperaturas indique o início de um clima invernal a partir da virada, entre a primeira para a segunda quinzena.

Mais especificamente, no intervalo dos dias 14 e 18, espera-se que os termômetros registrem índices mais baixos, anunciando as características marcantes da estação mais fria do ano, isso, em todo o Vale do Itajaí.

Antes do frio, aquecimento e chuva

Antes dessa mudança no cenário dos termômetros, vale destacar o relativo aquecimento para Brusque e região durante boa parte desta semana, a considerar a época do ano.

As temperaturas, que podem chegar ou até mesmo superar os 30°C até quinta-feira, serão acompanhadas de um céu com variação de nuvens, tendo baixa expectativa de chuva.

Contudo, ao anteciparmos a sexta-feira, os modelos meteorológicos sinalizam a aproximação de uma frente fria em direção à região brusquense.

Espera-se que esse sistema meteorológico provoque instabilidades, com possibilidade de chuvas ocasionais ao longo do dia e uma diminuição do calor, que até então vinha sendo sentido.

Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição deste domingo, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar que não foram registradas ocorrências de chuvas durante esse intervalo (indicadas em azul).

Fotos dos leitores

Encerrando este segmento, aprecie as encantadoras paisagens então compartilhadas por nossos leitores.

As imagens ilustram o início da manhã deste domingo em cada local descrito nas legendas.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

