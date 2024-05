A previsão do tempo direcionada para Brusque e demais cidades no Vale do Itajaí, antecipa a chegada do frio intenso, que tende a ser o protagonista das condições climáticas no próximo fim de semana.

Inicialmente, este iminente clima de inverno deve ser marcado pela presença do sol entre nuvens, especialmente no sábado, 24. Já o domingo, 25, promete um aumento da nebulosidade e risco de chuva à noite.

Portanto, os moradores da região que planejam atividades externas nesses dois dias, já devem se preparar com casacos e cachecóis.

Para enriquecer ainda mais o resumo anterior, decidimos buscar informações adicionais junto a um profissional em meteorologia.

Sendo assim, entrevistamos o meteorologista Piter Scheuer. O especialista, prontamente, nos concedeu uma entrevista especial.

No boletim a seguir, ele comenta também a condição do tempo esperada para esta sexta-feira, 24, que começou chuvosa na região de Brusque. Confira os detalhes a seguir.

Antes do frio, a chuva

*Boletim: Piter Scheuer >>

Antes de nos concentrarmos na previsão do frio que se aproxima para o fim de semana, é importante abordar o clima desta sexta-feira.

O dia começou instável em Brusque e região, e essa condição maior de umidade provavelmente persistirá durante parte da manhã.

No entanto, os modelos meteorológicos indicam uma melhoria gradual ao longo da tarde, com o sol reaparecendo entre as nuvens.

Isso ainda tende a elevar as temperaturas, possivelmente então ultrapassando os 25°C.

Entretanto, com a chegada da noite, o vento sul deve se intensificar, provocando uma queda mais acentuada nos termômetros.

Frio no fim de semana

Quando projetamos o cenário para o fim de semana, fica evidente que o clima de inverno será o destaque nas condições climáticas de Brusque e todo o Vale do Itajaí.

Tanto sábado quanto domingo prometem a presença do sol, porém é importante destacar que o domingo, em particular, pode apresentar um aumento gradual na cobertura de nuvens, não descartando o risco de chuva durante a noite.

Agora, falando especificamente sobre as temperaturas, ambos os dias terão amanhecer gelado, com mínimas variando entre 8 a 11°C, podendo ficar abaixo de 5°C em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí.

As tardes, por sua vez, também serão frias, diante de temperaturas não ultrapassando os 17 a 19°C.

Portanto, para quem tem planos de atividades para o fim de semana, é aconselhável começar a se preparar com casacos e cachecóis, alinhando-se ao que está previsto na condição do tempo.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Mais notícias após anúncios

É com imenso prazer que compartilhamos os nomes dos apoiadores que estão valorizando e apoiando o trabalho do Blog do Ciro Groh.

Você pode encontrar cada um deles nos banners abaixo. Clique sobre eles para então conhecer os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque: novo peixe surpreendente é então fisgado no rio Itajaí-Mirim; veja o peso

2. Casa Ullrich: conheça o mosaico de histórias e sonhos em Guabiruba

O tempo na madrugada

Prosseguindo com a edição desta sexta-feira, o foco então permanece nas atualizações meteorológicas.

Agora, vamos salientar o acompanhamento realizado durante a última madrugada na região de Brusque.

A tabela apresentada a seguir resume as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje em cada local mencionado no anexo (destaque em vermelho).

Importante ressaltar o atual evento de chuva, que resume o somatório acumulado entre o fim da noite de quinta-feira, 23, e madrugada seguinte (indicado em azul).

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para encerrar este segmento, desfrute das encantadoras paisagens então compartilhadas pelos nossos leitores.

As imagens retratam o início da manhã desta sexta-feira em cada local mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 17

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK