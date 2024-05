O Brusque resolveu trocar de treinador depois da goleada sofrida para o Santos porque a situação estava insustentável. Luizinho Lopes vinha sofrendo há alguns jogos com a falta de um futebol de qualidade, mexendo e mexendo o time sem conseguir encontrar um mínimo de organização. As duas goleadas sofridas para Sport e Santos forçaram a troca. Ele deixa uma marca no comando do quadricolor, mas é hora de seguir em frente.

Luizinho Vieira era sonho antigo da diretoria. Um deles me disse, certa vez, que ele “um dia treinaria o Brusque”. Não foi difícil adivinhar quem seria o substituto. Ele chega, faz mudanças no time, vê o tamanho do problema e toma quatro do Atlético-GO, em um jogo com falhas grotescas de marcação, gol entregue por Matheus Nogueira e opções bem polêmicas para começar o jogo, como Wellissol, que só tinha jogado poucos minutos até esta quarta-feira.

O jogo contra o Atlético-GO valia muito, mas como a situação estava bem complicada, eu tenho a firme posição que o treinador queria observar o que tem nas mãos. Saiu elogiando Diego Mathias, falando que o time teria que ser mais agressivo, enfim… Deixando claro que vai ter muito trabalho pela frente. Aqui, ele não terá a tarefa de dar preferência para um setor específico do time. Vai ter que ser uma reforma geral: a defesa, que tomava poucos gols, virou uma peneira. O meio-campo articula muito pouco, e o ataque está longe daquele que começou a temporada.

O Brusque deposita todas as suas fichas em Luizinho Vieira para não ter uma temporada vexatória na Série B. Ele promete arrumar o time em meio a um campeonato intenso, tendo já jogo no domingo contra o Vila Nova, que tomou de seis do Paysandu na quarta e demitiu o técnico no vestiário. É compreensível que esse processo de tentar ajustar uma casa tão desarrumada leve tempo. Agora é ver se o resultado vai vir, e quando ele virá.

Vila Nova

O próximo adversário do Brusque praticamente entregou o título da Copa Verde no jogo de ida, tomando seis do Paysandu, com um dos gols marcados pelo ex-Brusque Edilson. Mas é necessário dizer que o Vila Nova teve nada menos que 12 desfalques contra o Papão, que são jogadores não inscritos na Copa Verde. O time que vai jogar domingo é outro.

Renaux

Domingo é a vez da estreia do Carlos Renaux na Série B do Campeonato Catarinense, contra o Atlético Catarinense, em Criciúma. Confesso que sei muito pouco do elenco do Vovô, que trouxe atletas de todo o país para buscar o acesso. Que o time faça campanha melhor que a do ano passado, onde terminou em oitavo lugar num campeonato de nove times.

