Próximo adversário do Brusque, Vila Nova contrata técnico Luizinho Lopes

O Vila Nova acertou a contratação do técnico Luizinho Lopes, demitido do Brusque no início da semana após a goleada para o Santos no último domingo, 19, pela Série B. Curiosamente, o time goiano é o próximo adversário do quadricolor na competição.

Luizinho vai substituir Márcio Fernandes, demitido após a derrota do Vila Nova por 6 a 0 para o Paysandu na final da Copa Verde na última quarta-feira, 22.

Ele foi demitido do Brusque após uma sequência de seis jogos sem vitória. Para o seu lugar, o clube contratou Luizinho Vieira, que estreou com derrota para o Atlético-GO por 4 a 2 na Copa do Brasil.

Luizinho deve ser apresentado na tarde desta sexta-feira, 24, em Goiânia. Vila Nova e Brusque se enfrentam no estádio OBA no próximo domingo, 26, às 17h. O Tigre é o sétimo colocado da Série B, com nove pontos, enquanto o Quadricolor está em 16º, com quatro.

