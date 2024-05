Defesa Civil emite alerta para risco de temporais em Brusque e região a partir desta quinta-feira

A Defesa Civil de Santa Catarina emitiu um alerta nesta quinta-feira, 23, sobre possíveis temporais em Brusque e por todo o estado até a manhã de sexta-feira, 24. Brusque e demais regiões do Vale do Itajaí estão em observação.

De acordo com a Defesa Civil, as regiões em atenção são Extremo Oeste, Oeste e Meio Oeste. As demais regiões estão em observação.

Confira o alerta da Defesa Civil

Entre a tarde desta quinta-feira e a manhã da sexta-feira, a aproximação e avanço de uma frente fria pelo estado fornece condições para a formação de pancadas de chuva com trovoadas e de temporais acompanhados de raios, rajadas de vento, eventual queda de granizo e chuva intensa em curto período de tempo.

Os temporais iniciam pelas áreas de divisa com o RS na tarde desta quinta-feira e avançam para as demais áreas do estado entre a noite desta quinta e a manhã de sexta-feira, 24. O risco associado a ocorrências como destelhamentos, quedas de galhos e árvores, danos na rede elétrica, e alagamentos é alto nas áreas em laranja do mapa e moderado nas áreas em amarelo.

Acompanhe o mapa meteorológico:

