Carro da Tesla, empresa de Elon Musk, é trazido pela primeira vez ao Brasil por concessionária brusquense

O Tesla Cybertruck, novo modelo da empresa de Elon Musk, é trazido pela primeira vez ao Brasil pela concessionária brusquense Bóca Mafra Premium, localizada em Balneário Camboriú.

O carro foi lançado pela Tesla há três anos nos Estados Unidos. Na época, foram feitas apenas as pré-vendas dos veículos, sem previsão de entrega. O proprietário da empresa brusquense, Neto Mafra, conta que, naquela época, a Bóca Mafra Premium já havia vendido um modelo.

“Nos EUA, o carro começou a ser entregue faz três meses. Nós tínhamos a encomenda de um cliente e esse foi o primeiro carro a chegar no Brasil. A Boca Mafra Premium tem uma importadora que trouxe o veículo”, conta.

Preço de R$ 2,6 milhões

No mercado, o carro está avaliado em mais de R$ 2 milhões. Atualmente, a Bóca Mafra Premium continua vendendo o veículo por encomenda em torno de R$ 2,6 milhões. O tempo para para receber o veículo é de um ano. “Temos algumas unidades que virão antes desse prazo”, afirma.

Neto conta que, quando o carro foi lançado nos EUA, um engenheiro da empresa, junto com Elon Musk, bateu no veículo com um martelo para testar a durabilidade dele. O carro é blindado. Depois disso, Elon comercializou o martelo em poucas unidades.

“Foram 700 unidades vendidas por 700 dólares e venderam em minutos. É um martelo simples assinado pelo engenheiro. Isso mostra a mídia que a Tesla faz no mundo todo”, conta.

Todas as informações sobre o carro estão disponíveis no Instagram da Bóca Mafra Premium (@bocamafrapremium).

Veja as imagens do carro:

