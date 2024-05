Apoiadores de André Vechi e pré-candidatos do PL se reúnem em evento com prefeito no Águas Claras

O PL de Brusque realizou nesta quarta-feira, 22, um evento em apoio à reeleição do prefeito André Vechi (PL). O ato aconteceu no Rancho do Milani, no bairro Águas Claras. O evento contou com a presença de pré-candidatos a vereador pela sigla, do suplente do senador Jorge Seif, Hermes Klann (PL), e de outros apoiadores do chefe do Executivo.

Durante o evento, Vechi destacou a presença dos apoiadores no ato. “Todos que estão aqui conheço bem e sei que são pessoas que querem fazer a diferença”, disse. O vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), que novamente deve concorrer à vice na chapa de Vechi, também marcou presença no evento.

