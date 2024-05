Luizinho Vieira avalia derrota em sua estreia pelo Brusque e explica mudanças

Após a derrota por 4 a 2 para o Atlético-GO na terceira fase da Copa do Brasil, o técnico Luizinho Vieira admite que o Brusque está bem longe do que entende ser uma equipe competitiva para a sequência da Série B. Ainda assim, conseguiu retirar pontos positivos do jogo e espera fazer correções a tempo da partida contra o Vila Nova. A partida é válida pela sétima rodada.

“Demoramos muito para encaixar no jogo. E quando conseguiu equilibrar um pouco, melhorar, a gente tinha tomado três gols. É o início de um trabalho, está bem longe do que eu entendo para poder fazer um time mais competitivo.”

“Não conseguimos encaixar a marcação e com isso tivemos um revés muito duro no primeiro tempo. Na segunda etapa melhorou, conseguimos marcar um pouco mais perto e chegar com mais perigo em relação com o que foi o primeiro tempo”, comenta.

O novo treinador do Brusque, que estreou nesta quarta-feira, 22, também elogiou jogadores como Wellissol, DG e Diego Mathias.”O Wellissol foi muito bem no jogo. Um jogador de explosão, de confronto. (…) Sabia que ele teria um pouquinho de dificuldade física para manter o ritmo. Mas enquanto teve gás, conseguiu entregar justamente o que projetei. Gostei muito da entrada do DG (Diego Mathias): jogador dinâmico, agressivo.”

Luizinho Vieira afirma que as mudanças para a partida já são parte de um início da adoção de uma nova ideia de jogo, que classifica como mais agressiva e ofensiva.

“Vai dar um pouquinho de trabalho para a gente ajustar e faz parte do processo, conseguimos trabalhar um dia só para este jogo tão importante. Mas não serve de desculpa, temos que nos corrigir ao longo do processo.”

“O torcedor pode ficar tranquilo. Eu tenho consciência absoluta da forma que a gente vai se colocar na competição. E gradativamente a gente vai ter um time agressivo, com conceitos importantes como a Série B pede. O jogo tem sua importância, mas vamos ganhar um pouquinho mais de tempo para fazer uma boa preparação, estratégia até o jogo do Vila (Nova).”

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: