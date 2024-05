Sábado de manhã, muita chuva em Vidal Ramos e Botuverá. Rumores de enchente em Brusque ecoam por toda a cidade. Detetives são contratados para acharem as réguas de madeira esculpidas pelos faraós que aqui estiveram para medir o rio Itajaí Mirim. Pessoal chama um especialista em rádio amador para tentar comunicação com as nascentes do Mirim, lá no alto da serra. Sinais de fumaça avistados aos longe, em um morro na localidade de Areia Alta, indicam que podemos ter volumes grandes de água chegando no berço da Fiação Catarinense na noite sábado e manhã de domingo.

Márcia Sensitiva é acionada através de médiuns que ficam instalados no Morro das Antenas no Brilhante e ela imediatamente avisa para que a população se prepare, pois podemos enfrentar sérios problemas. Rezadeiras, benzedeiras, homens do terço dos homens e afins, são convocados para a vigília no Pavilhão da Fenarreco. Desesperadas, autoridades ligam para o maior enchentólogo do estado de Santa Catarina, segundo o Almanaque Sadol de 1987. Quem? Ronaldo Coutinho? Não! Claro, que não! Seu Janga Debatin, morador da localidade do Cinema, especialista em enchentes, com mais de cento e quarenta e sete no currículo.

– Boa tarde, é o Seu Janga?

– Sim, estimado, sou eu mesmo!

– Aqui é fulano de tal, aqui de Brusque, tá tudo bem com o senhor?

– Aqui tudo bem, seu fulano! Tão com medo de enchente, é?

– Como é que o senhor sabe que vai dar enchente, homem do céu?

– É que o pessoal de Brusque só me liga quando vai dar enchente, sabe.

– E vai dar?

– O rio vai bater sete metro e sessenta, pode anotar aí!

– Não pode, o pessoal está falando aqui que vai ser seis metros e trinta!

– Vai bater sete metro e sessenta o rio, pode anotar aí!

– Mas ligaram pro Seu Zé da Cancha de Bocha, lá em Vidal, e ele disse que pela medição dele, com pote de margarina, lata de coca-cola, saco de pão e brita, o máximo que o rio vai bater em Brusque vai ser seis metros e trinta…

– Vai bater sete metro e sessenta o rio, pode anotar aí!

– Mas como o senhor tem tanta certeza disso?

– É só você fazer as contas da água em Vidal, Botuverá e Brusque. É fácil!

– Mas e como é essa conta? Ensina aí pra gente!

– Não posso, seu fulano!

– Não pode por que?

– Se eu ensinar ninguém mais liga pra mim aí de Brusque!

Perguntas da enchente

Onde ficam as capivaras quando dá enchente?

a) Hotel Veneza

b) Hotel Queiroz

c) Hotel Monthez

d) Hotel Gracher

e) Pensão da Virgens

Você vai ver nessa sexta-feira no Globo Repórter

Os chatos da enchente! Onde eles vivem? Onde eles estão quando não tem enchente? Como se reproduzem sendo tão insuportáveis? Da onde eles tiram tanta desgraça da cabeça? Como podem falar tantas asneiras? Porque espalham tantas Fake News? Ser chato da enchente é de pai para filho? Não percam, é hoje, no Globo Repórter!

Estamos ao Deus dará (ou tirará)!

Mais uma enchente e não temos nenhuma medição em tempo real do nosso rio, desde a sua cabeceira, o que seria o mínimo do mínimo da prevenção. Para um lugar que teve várias cheias nos últimos anos e que, certamente, ainda terá outras tantas, é uma vergonha! Se nem o mínimo estamos conseguindo fazer, imagina só tentar pedir a construção de uma barragem? É igual o seu filho não saber andar de carriola e pedir o seu carro pra sair com os amigos. Estamos fu… e mal pagos! E não tem luz no fim desse túnel, só régua de madeira! Só nos resta rezar…

Viva o misto quente

Hoje o Papo de Bar quer dar uma salva de palmas pro cara que inventou o misto quente. Sim, essa fera que utilizando-se apenas de pão, queijo e presunto, inventou o primeiro fast food que qualquer um de nós já comeu na vida. Uma das iguarias mais práticas da face da Terra, sendo que até aqueles seres desprovidos totalmente de dotes culinários conseguem elaborá-lo da melhor maneira possível. Principalmente quando você é jovem, o misto quente juntamente com o miojo, são a base da sua dieta. É ou não é verdade?

Pra que incomodar o rei?

Um advogado aqui da região, quer pedir pra o rei da Tailândia, Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun, mais conhecido como Zé Marra, um perdão para a brasileira Mary Hellen Coelho Silva, que foi presa com nove quilos de cocaína no aeroporto de Bangkok em 2022 e que acabou sendo condenada pelas leis de lá. Olha só, tanta coisa pra pedir pro rei, né? Que tal pedir pra ele mandar uns trinta e cinco navios de arroz, que eles têm de rolo por lá, aqui pro Rio Grande do Sul, que é melhor! Bemmmm melhor!

Arroxxxxxx

Falando em arroz, essa semana viralizou na internet um vídeo de um suposto médico dizendo em alto e bom som que comer arroz requentado faz mal para a saúde. Olha, se isso for verdade, então eu sou um zumbi ou um vampiro, porque o que eu já comi de arroz requentado era pra ter morrido umas quatrocentas e trinta e sete vezes. É cada coisa que o cara vê, né ô!

Mais branco que alemão de Pomerode

O mundo está tão chato, mas tão chato, que você chega num estacionamento qualquer e

pode olhar: a maioria dos carros são da cor branca. É a “caretização” da indústria

automobilística nacional. Carro branco, que era sinônimo de táxi, hoje é a febre do

brasileiro médio quarta série fraca com limite no cartão de crédito com anuidade. Está

faltando aquele colorido até nas ruas, infelizmente! Mas também não precisa exagerar e comprar aqueles carros cor de m… que tem por aí, né! Não é para tanto! Mas que falta um colorido, falta!

Sabedoria Butecular

Felicidade de pobre é chuva sem enchente.