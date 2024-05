Ministro Alexandre de Moraes busca “pacificação” com o Congresso

Calibrar imagem

O ministro “supremo” Alexandre de Moraes finalmente deu-se conta dos seus exageros e erros e está preocupado em melhorar sua imagem agora que está no final de seu ruidoso mandato como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Dizem os analistas que além de influir pela não cassação do senador Sérgio Moro, também atua, no mesmo sentido, no processo do senador catarinense Jorge Seif (PL). Seria um último gesto da difícil pacificação “suprema” com o Congresso. A conferir.

Liderança bilionária 1

Na Agenda da Água, apresentada pela Fiesc na Assembleia Legislativa esta semana, constam informações realmente preocupantes. Uma: estimativas mostram que até 2027, praticamente todas as regiões hidrográficas catarinenses estarão com o balanço hídrico (qualidade e quantidade de água) em situação que vai de crítica a insustentável.

Liderança bilionária 2

Outra: de 1991 a 2022, SC registrou R$ 32,5 bilhões em prejuízos com desastres naturais — o sexto maior do país. Na sua indústria totalizaram R$ 2,67 bilhões, dando ao Estado a liderança no ranking brasileiro. Enxurradas e inundações correspondem a mais de 92% dos prejuízos causados às indústrias.

Liderança bilionária 3

No mesmo documento a entidade lista o que é uma vergonha para SC, que ocupa a humilhante 19ª posição no índice de atendimento urbano de esgoto, com cobertura de apenas 32,2%, enquanto a média nacional é de 64%. O Instituto Trata Brasil diz que SC precisaria investir cerca de R$ 6,4 bilhões nos próximos 33 anos para atingir a universalização do saneamento. Com a Casan?

Pergunta

O deputado estadual Vicente Caropreso (PSDB) está fazendo a preocupante pergunta, que está longe de resposta segura: SC está preparada para enfrentar uma tragédia análoga à que se abateu sobre o vizinho estado gaúcho? Os estudos indicaram a necessidade de se construir sete novas barragens, no entanto só a de Botuverá está com previsão de construção.

Homenagem

A Assembleia Legislativa promoveu ato parlamentar, anteontem, para merecidamente homenagear a Rede Feminina de Combate ao Câncer de SC pelos seus 63 anos de fundação. A organização privada tem 82 unidades no Estado e 6 mil voluntárias engajadas. E faz um trabalho extraordinário.

Socorro aos gaúchos

O senador Esperidião Amin (PP-SC) integrou a Comissão Temporária Externa do Rio Grande do Sul, criada no Senado, que fez ontem sua primeira viagem ao vizinho estado. O transporte foi feito pela Aeronáutica. O grupo visitou centros de acolhimento em Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre.

Cruzada

Quem ainda acha que este país pode dar certo sentiu ontem um pequeno alívio em ler em “O Globo” e “O Estado de S. Paulo” editoriais cobrando um basta ao ministro “supremo” Dias Toffoli, que em decisões monocráticas declarou a “nulidade absoluta” de todos os atos processuais e investigações em desfavor de ninguém menos que o notório empreiteiro Marcelo Odebrecht, uma das figuras mais identificadas com o esquema do “petrolão”. Toffoli não demonstra ter o mínimo senso de decência que se impõe à toga.

Viés erótico

A deputada federal Julia Zanatta (PL-SC), com mais cinco colegas, apresentou requerimento e a Comissão de Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou, moção de repúdio ao show de Madonna na praia de Copacabana, no início deste mês. Justificam que a apresentação promoveu “vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico”. Sem comentários.

Dança transdisciplinar

O edital Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura/Dança – 2023 legitima o projeto “Trânsitos Indisciplinados” que aproxima a produção artística de diferentes regiões de SC. Neste sábado, 25, o Parque Girassol, em Timbó, sedia a ação da Companhia Mov In, que representa o Vale do Itajaí na iniciativa executada por artistas-pesquisadores que vivem em Florianópolis. A proposta performativa e colaborativa aposta num viés transdisciplinar com a intenção de pensar a dança e seus propósitos em seis encontros presenciais, três conferências, uma revista digital e a criação de um documentário sobre as ações dos artistas convidados. O projeto envolve processos de elaboração a partir do corpo e da videodança, numa discussão sobre dança, fotodança e sustentabilidade. Todos os materiais usados são de descarte fornecido por empresas de SC.