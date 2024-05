O Brusque enfrenta o Vila Nova às 17h deste domingo, 26, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O quadricolor permanece em Goiânia desde a acachapante derrota por 4 a 2 diante do Atlético-GO pela Copa do Brasil e mais membros da equipe viajaram nesta quinta-feira, 23. Do outro lado, o Vila Nova também vive momento conturbado: vem de uma goleada de 6 a 0 sofrida diante do Paysandu na final da Copa Verde.

Nesta quinta-feira, 23, viajaram mais membros da comissão técnica e mais jogadores a Goiânia, para se juntarem à equipe na preparação para a partida contra o Vila Nova. Esta decisão foi tomada pelo clube considerando a quantidade reduzida de passagens aéreas disponibilizada pela CBF para a Copa do Brasil.

Um dos atletas esperados é o meia Anderson Rosa, que não pôde jogar pela Copa do Brasil. Keké e Cristovam devem continuar fora por lesão.

O técnico Luizinho Vieira teve dois dias para treinar o Brusque antes de sua estreia, terminada com a derrota por 4 a 2 para o Atlético-GO. Agora, teve quinta-feira para recuperar atletas e sexta-feira, 24, e sábado, 25, para os demais trabalhos.

Diante do Atlético-GO, o Luizinho Vieira fez diversas mudanças na equipe, incluindo a presença de Maurício e Wellissol no time titular e uma formação em 4-4-2: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Maurício, Alex Ruan; Jhemerson, Rodolfo Potiguar, Serrato, Osman; Guilherme Queiróz e Wellissol.

Rodolfo Potiguar está pendurado com dois cartões amarelos. Mateus Pivô, autor de dois gols contra o Atlético-GO, cumpriu suspensão na goleada do quadricolor sofrida diante do Santos. Está disponível para enfrentar seu último clube.

O Brusque não vence há sete partidas, com seis derrotas e um empate. Acumula três derrotas recentes, nas quais sofreu quatro gols: 4 a 1 para o Sport; 4 a 0 para o Santos; e 4 a 2 para o Atlético-GO. Nos últimos 11 jogos, só não sofreu gols no empate em 0 a 0 com o Operário-PR.

Vila Nova

O Vila Nova vem de uma derrota por 6 a 0 diante do Paysandu no jogo de ida da final da Copa Verde, nesta quarta-feira, 22. O revés culminou na demissão do técnico Márcio Fernandes. A equipe começa a rodada da Série B no sétimo lugar, com três vitórias e três derrotas.

Entre as especulações para a vaga de treinador, está o nome de Luizinho Lopes, que teve sua saída do Brusque anunciada na segunda-feira, 21.

Não há desfalques por suspensão. O atacante Geovane e o lateral-esquerdo Eric estão pendurados.

Arbitragem

O trio é paranaense. Kléber Ariel Gonçalves da Silva apita a partida, auxiliado por Wagner Júnior Bonfim Leão e Denise Akemi Simões de Oliveira. Artur de Moraes Fernandes (GO) é o quarto árbitro.

O VAR é paulista. Daiane Muniz, da FIFA, é a árbitra de vídeo, auxiliada por Herman Brumel Vani.

Vila Nova x Brusque em tempo real

Acompanhe a partida com a descrição dos lances em tempo real em omunicipio.com.br. O pré-jogo começa às 18h30.

