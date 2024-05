Alfabetiza SC: entenda sobre a nova política educacional que busca avaliar estudantes de Brusque

A secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina (SED) lançou, em 2023, a Política de Alfabetização do Território Catarinense.

Desenvolvida em regime de colaboração com os municípios, esta iniciativa inclui diversas ações, destacando-se a avaliação bienal dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental em Língua Portuguesa e Matemática, tanto nas escolas estaduais quanto nas municipais. Conhecida como Alfabetiza SC, a avaliação visa monitorar e apoiar o processo de alfabetização no estado.

Para acompanhar os resultados e as avaliações, a secretária municipal de Educação, Franciele Mayer, acompanhada pela coordenadoria regional do estado de Brusque, participou de um seminário em Lages.

“Os dados revelaram que, em média, 95% dos estudantes que concluíram a etapa da alfabetização no ano anterior demonstraram habilidades consolidadas de leitura de palavras e frases. A avaliação também identificou estudantes que necessitam de atenção especial, aqueles que estão abaixo do nível básico esperado”, comenta a secretária de Educação.

Os resultados são considerados fundamentais para orientar e revisar políticas e programas educacionais que buscam garantir a alfabetização das crianças catarinenses até o final do 2º ano do Ensino Fundamental, conforme o Compromisso Nacional pela Criança Alfabetizada.

Brusque

Em Brusque, a Rede Municipal de Ensino está desenvolvendo a Política Municipal de Alfabetização, inspirada pela política estadual. Esta iniciativa é fruto de uma parceria entre professores da pré-escola, anos iniciais e coordenadores pedagógicos, com o intuito de alinhar as práticas pedagógicas desde a educação infantil.

O objetivo é garantir o acesso lúdico à leitura e à escrita na pré-escola e a sistematização das ações pedagógicas nos anos iniciais, assegurando a consolidação da alfabetização até o final do 2º ano, conforme estipulado pela Base Nacional Comum Curricular.

“A previsão é concluir a elaboração da Política Municipal de Alfabetização até o final de outubro, quando será realizado um seminário em Brusque para apresentar a política e compartilhar boas práticas entre os professores do ciclo de alfabetização. Este evento será apoiado na base teórica das formações continuadas que vêm sendo realizadas desde o início do ano letivo, fortalecendo o compromisso com a alfabetização na idade apropriada”, finaliza a secretária.

