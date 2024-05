Jazz e Blues: Big Band Brusque se apresenta na próxima semana; entrada é gratuita

Na segunda-feira, 27, é o dia do retorno da Big Band Brusque com a temporada de 2024. A estreia ocorrerá no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural (CESCB), às 19h30, com entrada gratuita.

Com muito jazz e blues, e a regência é do maestro Isaque Lacerda, a apresentação tem um repertório que permeia a Música Popular Brasileira (MPB).

O projeto da Big Band Brusque tem como objetivo disseminar cada vez mais o gosto pela música instrumental nos cidadãos de Brusque e região, oferecendo apresentações musicais de qualidade, além de oficinas de instrumentos de sopro gratuitas para a comunidade.

Lei Federal

O projeto foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo a Cultura, e é realizado pela Fundação Cultural de Brusque, Ministério da Cultura e Governo Federal – União e Reconstrução, conta o patrocínio de Supermercados Archer S/A , Hiper Têxtil e Tinturaria Florisa Ltda, além do apoio da Prefeitura Municipal de Brusque.

A temporada de 2024 ainda está apta a receber novos patrocínios. As empresas interessadas podem entrar em contato com o e-mail: [email protected].

