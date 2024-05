Caso Yeesco: audiência irá definir novas condutas da empresa na entrega de produtos

No dia 28 de maio irá ocorrer uma audiência com o Procon de Brusque e a Yeesco para definir um termo de ajustamento de conduta. Na ocasião, serão definidas regras para a empresa cumprir, como informar o prazo de entrega de mercadorias, além do valor total da multa imposta pelo Procon. Um prazo para o cumprimento dessas ações será definido.

A diretora do Procon, Raquel Schoening, contou ao O Município que existe uma ação civil do Ministério Público de Santa Catarina contra a empresa desde 2023, anterior à decisão do órgão.

Uma das reivindicações da ação foi a contratação de um novo serviço de atendimento ao consumidor para que a empresa tenha um sistema efetivo com os clientes.

Raquel afirma que a empresa não comunicava aos compradores o prazo de entrega das mercadorias, o que motivou diversas reclamações. Ela diz que após a decisão de fechamento do site as reclamações foram diminuindo e que diversos produtos estão sendo entregues.

Fiscalização na empresa

Raquel diz que foi feita uma fiscalização na empresa e que todas as mercadorias solicitadas pelo órgão estão em estoque. “O problema deles é a logística. É uma empresa muito promissora para a nossa cidade, mas não podemos permitir que eles tirem o direito do consumidor”, diz.

Apesar da decisão de uma multa diária de R$ 10 mil seria aplicada, Raquel afirma que a Yeesco está alinhada com o órgão para zerar essas pendências. “Apesar de eles não terem seguido a nossa decisão de fechar o site, eles têm demonstrado boa vontade”, frisa.

Paralisação das vendas on-line

No final de abril, o Procon de Brusque determinou a paralisação das vendas on-line devido ao número de reclamações. De acordo com o órgão fiscalizador, naquela ocasião, mais de 62 mil reclamações haviam sido registradas em 12 meses no site Reclame Aqui. A loja foi notificada.

A empresa argumentou que a determinação de suspender as atividades comerciais da loja virtual é uma medida abusiva e fere direitos. “A decisão é desproporcional e não atende à razoabilidade que o caso exige”, argumenta. A Yeesco diz ainda que “todas as reclamações estão sendo resolvidas junto ao consumidor”.

Além disso, a empresa alega que a Prefeitura de Brusque, em referência ao Procon, não tem poder de fechar a empresa, “provando mais uma vez o seu ato abusivo”. A Yeesco descreve ainda a medida como “absurdamente desproporcional e ilegal”, entre outros argumentos.