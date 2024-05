Casal que desviou dinheiro de vaquinha feita para o filho com AME é preso para cumprir pena que supera 70 anos, em Joinville

Os pais de Jonatas, menino com Atrofia Muscular Espinhal (AME), foram presos nesta quarta-feira, 22, para cumprir as penas por estelionato e desvio de bens na campanha que buscava arrecadar recursos para o tratamento do filho. Renato Henrique Openkoski e Aline da Cunha Souza Openkoski, tiveram mandado de prisão expedido em abril deste ano após a sentença transitar em julgado na comarca de Joinville.

Juntos, as penas ultrapassam 70 anos. O filho, rosto da campanha AME Jonatas, morreu em janeiro de 2022 após complicações decorridas da doença.

Relembre a condenação

Os pais de Jonatas começaram a ser investigados após promoverem uma campanha de arrecadação, chamada AME Jonatas, em busca de recursos para custear o tratamento do filho, realizada em 2017. Eles teriam desviado parte do dinheiro para proveito próprio.

Em 2022, Renato, candidato a deputado estadual nas Eleições de 2022 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), foi condenado a 44 anos e 29 dias de reclusão, em regime fechado. Além do pagamento de 221 dias-multa, equivalente a R$ 8.104,07.

Aline foi condenada a 26 anos, 11 meses e 13 dias de reclusão, em regime fechado. Além do pagamento de 363 dias-multa, equivalente R$ 13.311,21.

Ambos também foram condenados ao pagamento das despesas processuais. A reportagem de O Município Joinville buscou contato com a defesa do casal, mas até a publicação desta reportagem, não obteve resposta.

