VÍDEO – Estudantes do Santa Terezinha expõem problemas de estrutura da escola em vídeo nas redes sociais

Alguns estudantes da Escola de Educação Básica Santa Terezinha, em Brusque, expuseram diversos problemas na estrutura da escola em um vídeo publicado nas redes sociais.

No vídeo, os alunos mostram problemas como buracos nas paredes e pisos quebrados com o bordão “Eu estudo no Santa Terezinha e é claro que”, seguido do problema.

Em certo momento do vídeo, uma estudante mostra um bebedouro sem torneiras e diz “Eu estudo no Santa Terezinha e é claro que a gente não tem torneira no bebedouro”.

Outra mostra cortinas feitas de papelão nas janelas de uma sala e diz “Eu estudo no Santa Terezinha e é claro que as cortinas são de ótima qualidade”.

Outra estudante também mostra o local onde deveria ficar um extintor de incêndio sem o equipamento.

Pronunciamento da escola

Questionada, a diretoria da escola informou que está ciente do vídeo e que alguns dos problemas estruturais já foram comunicados à secretaria Regional de Educação, que visitou a instituição recentemente.

“Infelizmente, muitos itens são quebrados ou depredados no dia a dia pelos alunos, muitas vezes sem querer. Por exemplo, precisamos trocar as torneiras dos bebedouros quase semanalmente. Isso faz parte da nossa rotina de manutenção. Quanto aos problemas estruturais, não podemos fornecer um prazo para conserto, mas eles já foram relatados. Nosso objetivo é sempre melhorar”, disse uma integrante da diretoria ao jornal O Município.

Colaborou: Otávio Timm

