Na estreia do técnico Luizinho Vieira, o Brusque foi arrebentado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, perdendo por 4 a 2 na noite desta quarta-feira, 22, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Luiz Fernando, Shaylon, Rhaldney e Maguinho marcaram os gols do Dragão, enquanto Mateus Pivô anotou os dois gols do Marreco.

Luizinho Vieira fez mudanças significativas no Brusque com as entradas do zagueiro Maurício e do atacante Wellissol no time titular. As alterações em grande quantidade trouxeram praticamente o mesmo resultado do último jogo de Luizinho Lopes, diante do Santos. A maior diferença foi o gol de Mateus Pivô no final do segundo tempo.

Dragão morde e mastiga

O Atlético-GO maltratou o Brusque no segundo tempo. Pressionou desde o primeiro instante em busca do gol, tentando matar o confronto logo e mantendo o jogo só em seu ataque. O quadricolor não via a cor da bola e era engolido pelo Dragão como se fosse um time amador. Deixava muitos espaços, completamente desorganizado.

Matheus Nogueira fazia diversas defesas importantes em chutes de fora da área com Shaylon e Baralhas. Mas, aos 11 minutos, o Atlético-GO abriu a conta. Utilizando a avenida pelo lado direito, o cruzamento sobrou com Luiz Fernando, que dominou no peito e fuzilou para o gol.

Um atrás do outro

Após um momento de alívio, no qual o Brusque conseguiu até pisar para além da linha central, o Atlético-GO voltou a pressionar. Aos 27, Baralhas invadiu a área em grande jogada, limpou Maurício e tocou na saída de Matheus Nogueira. A bola passou raspando a trave.

Aos 29, o Brusque levou o segundo gol. O time tinha a posse de bola em arremesso lateral no ataque. Os jogadores foram recuando a bola, e Rodolfo Potiguar atrasou para Matheus Nogueira. O goleiro, que vinha evitando uma goleada histórica, não fazia ideia do que fazer com a bola e acabou entregando-a nos pés de Shaylon, que dominou e mandou para o gol.

Aos 33, Guilherme Romão levantou na segunda trave e Rhaldney chegou sozinho para marcar o terceiro gol do Atlético-GO.

Menos horrível

Quando eram esperados o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e, talvez, o oitavo gol do Dragão, foi o Brusque quem diminuiu o desastre. Wellissol aproveitou bobeira no meio-campo, fez o desarme e arrancou em velocidade. Ele fez o passe para Mateus Pivô, que conseguiu finalizar por cima do goleiro Ronaldo para o fundo do gol: 3 a 1. Um prêmio ao lateral-direito, que era um oásis de lucidez no meio de um time em frangalhos.

Quarto gol

Com o jogo já ganho e a classificação para lá de garantida, o Atlético-GO diminuiu o ritmo. O Brusque conseguia respirar e subir um pouco mais, mas sem chance de fazer algo relevante.

Aos 12 minutos, o Dragão tocava a bola dentro da área brusquense. Baralhas tentou um passe de calcanhar quando estava de frente para o gol, mas perdeu a bola.

Rodolfo Potiguar quis sair jogando e errou o passe a Wallace. Maguinho tomou a bola e chutou de longe. A bola desviou em Baralhas, em posição duvidosa, e morreu no fundo do gol, matando Matheus Nogueira. O gol foi dado para Maguinho. O lance passou por revisão do VAR e terminou sendo validado.

Defesas

Aos 22, Baralhas tabelou no meio-campo e soltou a bomba de longe. Matheus Nogueira fez fantástica defesa para evitar o quinto gol do Atlético-GO. Aos 28, defendeu mais um chute forte, desta vez de dentro da área. Apesar da falha no segundo gol, o Brusque poderia ter sofrido a maior goleada de sua história se não fosse o goleiro.

Brusque desconta

Aos 42, Paulinho Moccelin chutou colocado, firme, de fora da área, e obrigou Ronaldo a fazer grande defesa para escanteio. Na cobrança, Diego Mathias colocou na cabeça de Mateus Pivô, que subiu bem e fez seu segundo gol no jogo. O 4 a 2 mascarou o que foi um jogo que, pelo que as equipes apresentaram, poderia ter sido uma goleada gigantesca.

Próximo jogo

O Brusque permanece em Goiânia, já que enfrenta o Vila Nova às 17h deste domingo, 26, no OBA, pela sétima rodada da Série B.

Atlético-GO 4×2 Brusque

Copa do Brasil

3ª fase – volta

Quarta-feira, 22 de maio de 2024

Estádio Antônio Accioly, Goiânia

Atlético-GO: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix, Guilherme Romão; Lucas Kal (Roni), Gabriel Baralhas (Gabriel Barros), Rhaldney; Shaylon (Max), Luiz Fernando (Alejo Cruz); Vagner Love (Derek).

Técnico: Jair Ventura

Brusque: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Wallace, Maurício, Alex Ruan (Luiz Henrique); Rodolfo Potiguar (Dionísio), Serrato; Jhemerson (Paulinho Moccelin), Osman (Diego Mathias); Wellissol (Olávio) e Guilherme Queiróz.

Técnico: Luizinho Vieira

Gols: Luiz Fernando, Shaylon, Rhaldney, Maguinho; Mateus Pivô (2).

Cartões amarelos: Lucas Kal; Maurício, Paulinho Moccelin

Trio de arbitragem: Luiz Flávio de Oliveira (SP), auxiliado por Alex Ang Ribeiro (SP – FIFA) e Brígida Cirilo Ferreira (AL – FIFA).

Quarto árbitro: Murilo Ugolini Klein (PR)

VAR: Márcio Henrique de Góis (SP), auxiliado Alberto Poletto Masseira (SP)

