Homem desmaia após briga no Santa Rita, em Brusque

Uma briga entre pessoas em situação de rua foi registrada na manhã desta quarta-feira, 22, no bairro Santa Rita, em Brusque. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que registrou o caso às 11h31, um homem foi encontrado desmaiado. A confusão ocorreu na esquina entre as ruas Sete de Setembro e Osvaldo Niebuhr.

De acordo com a ocorrência gerada pelos bombeiros, o homem que estava desmaiado apresentava sangramento no nariz. As informações preliminares também informavam a confusão entre pessoas em situação de rua.

Funcionários de estabelecimentos próximos relataram que um dos homens acertou dois chutes no rosto da vítima, momento em que ela desmaiou.

Ainda segundo uma das testemunhas, a briga iniciou com xingamentos, até que começaram as agressões.

Não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos.

