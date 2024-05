VÍDEO – Parte de rua da Cristalina cede após enchente em Brusque

Uma parte de uma rua da localidade Cristalina cedeu durante a enchente do último domingo, 19. Um vídeo foi enviado por um morador ao jornal O Município na segunda-feira, 21.

“O rio começou a ‘comer’ o barranco em novembro do ano passado na enchente, onde a maior área foi destruída. Agora, nesta última, o rio chegou na estrada”, afirma um morador.

O que diz a Secretaria de Obras?

Procurado pela reportagem, o secretário de Obras, Ivan Bruns, afirma que a pasta monitora o local há anos e que, na última enchente, a estrada cedeu.

“Tinha até um campo de futebol por ali. Estamos buscando recursos para realizar a obra, mas com a última cheia a água chegou no local. Embaixo da estrada é lodo, então é um solo instável”, explica.

No momento, equipes da pasta estão fazendo um acesso provisório para carros e motocicletas na via. Por fim, Ivan afirma que as equipes continuarão trabalhando no local, mas não firmou um prazo para término das obras.

Assista ao vídeo:

