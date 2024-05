VÍDEO – Doações de moradores de Brusque chegam em Esteio, no RS

As doações de moradores de Brusque arrecadadas na coordenadoria municipal de Defesa Civil já chegaram em Esteio (RS). O município da região metropolitana de Porto Alegre é apoiado por Brusque em meio à tragédia no Rio Grande do Sul. Segundo a prefeitura, cerca de 15 toneladas de doações foram arrecadadas.

A arrecadação durou uma semana. A Prefeitura de Brusque avalia que a população participou da campanha “em peso”. “Entre esses donativos, podemos citar alimentos não perecíveis, água, itens de limpeza, roupas, edredons, colchões e outros”, diz o chefe de Apoio e Prevenção da Defesa Civil, Alessandro de Sousa Junior.

Além das doações coletadas na sede da Defesa Civil, outros itens arrecadados por entidades do município também foram destinados a Esteio. Recentemente, o prefeito do município gaúcho, Leonardo Paschoal (PL), gravou um vídeo em que agradece à comunidade de Brusque.

Assista ao vídeo:

Tragédia no RS

Segundo dados do governo do Rio Grande do Sul, até a manhã desta quarta-feira, 22, foram registradas 161 mortes devido à enchente no estado. Além disso, 82 pessoas estão desaparecidas. Cerca de 2,3 milhões de pessoas foram afetadas em 467 municípios atingidos.

Além de auxiliar Esteio, Brusque também centralizou os esforços para ajudar o município de Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Uma equipe da Defesa Civil foi enviada à cidade, em que 80% da população teve que sair de casa. Os agentes de Brusque já retornaram.

