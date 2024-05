VÍDEO – “Quero agradecer de coração por vocês terem abraçado nossa cidade”, diz prefeito de Esteio em mensagem a Brusque

O prefeito de Esteio (RS), Leonardo Pascoal (PL), encaminhou uma mensagem aos moradores de Brusque nesta terça-feira, 14. O município da região metropolitana de Porto Alegre é apoiado por Brusque no processo de reconstrução em meio à enchente que atinge o Rio Grande do Sul.

Em vídeo, divulgado nas redes sociais do prefeito André Vechi (PL) e do vice-prefeito André Batisti, o Deco (PL), Leonardo agradeceu aos moradores de Brusque por terem “adotado” e “abraçado” Esteio, conforme classificou.

“Quero agradecer de coração por vocês terem adotado e abraçado nossa cidade nesse momento tão desafiador. Fica o reconhecimento da comunidade de Esteio por essa grande parceria”, afirma.

O prefeito gaúcho falou ainda sobre as doações que Esteio está recebendo. Ele diz que todas as arrecadações de Brusque destinadas ao município terão bom uso. Esteio precisa de colchões, alimentos não perecíveis, água, roupas, itens de higiene, limpeza e fraldas.

“Nós ainda temos muito a fazer e, por isso, tudo aquilo que vocês arrecadarem e doarem para nós, podem ter certeza que vai ser muito bem empregado para que a gente possa dar um pouco de conforto, carinho e acolhida nesse momento tão difícil para as famílias”, completa Leonardo.

A Defesa Civil de Brusque é um dos pontos de arrecadação. Na noite de domingo, 12, uma equipe formada por quatro agentes da Defesa Civil local foi enviada ao Rio Grande do Sul. Na ocasião, os trabalhos estão concentrados em Eldorado do Sul, outro município apoiado por Brusque, enquanto os mantimentos serão destinados a Esteio.

O boletim do governo do RS desta quarta-feira, às 9h, aponta que 149 pessoas morreram em razão da tragédia e 108 estão desaparecidas. Seis óbitos foram registrados em Eldorado do Sul. Ao todo, 446 municípios foram afetados.

Novo ministério

O governo federal deve criar o Ministério de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma pasta provisória que será sediada em Porto Alegre. Para a vaga, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu o ministro-chefe da Secom e ex-deputado federal gaúcho, Paulo Pimenta.

Lula embarcou para o RS na manhã desta quarta. O avião com o presidente pousou na Base Aérea de Canoas. Posteriormente, Lula se reuniu com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB). Segundo a Folha de São Paulo, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, e dez ministros de Estado acompanham a comitiva.

