Filme biográfico sobre Amy Winehouse chega aos cinemas de Brusque

Back to Black é um filme biográfico sobre a cantora Amy Winehouse. Ele narra a carreira sombria da artista conhecida por diversos sucessos, que morreu precocemente aos 27 anos de idade por intoxicação alcoólica em 2011. O filme está disponível no Cine Gracher do shopping.

Através da jornada da adolescência até a fase adulta, sua curta carreira profissional é apresentada, desde os seus primeiros dias em Camden, na Inglaterra, até a produção de seu álbum inovador, Back to Black, que serviu como um grande impulso para a fama global da cantora.

A história, contada através dos olhos de Amy, explora e abraça as muitas camadas da artista, além de seu relacionamento amoroso tumultuado com Blake (Jack O’Connell). Durante sua caminhada, a cantora criou os álbuns Frank e Back to Black, o último dos quais lhe rendeu seis prêmios Grammy. Até hoje, Amy é considerada uma das grandes lendas da música soul e R&B.

Confira o trailer:

CINE GRACHER 1



GARFIELD: FORA DE CASA

Dublado / 15h30 (3D)

TARÔ DA MORTE

Dublado / 18h45

BACK TO BLACK

Legendado / 21h

CINE GRACHER 2

TARÔ DA MORTE

Dublado / 16h e 21h15

THE CHOSEN – OS ESCOLHIDOS (PARTE 3)

Dublado / 18h15

CINE GRACHER 3

O DUBLÊ

Dublado / 16h30

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Dublado / 19h30

Legendado / 19h30 (apenas no dia 19)

CINE GRACHER HAVAN 1



GARFIELD: FORA DE CASA

Dublado / 14h45 (apenas nos dias 18 e 19)

PLANETA DOS MACACOS: O REINADO

Dublado / 17h e 20h30

CINE GRACHER HAVAN 2

AMIGOS IMAGINÁRIOS

Dublado / 16h e 18h45

GARFIELD

Dublado / 21h15

CINE GRACHER HAVAN 3

GARFIELD

Dublado / 16h30

BELO DESASTRE – O CASAMENTO

Dublado / 19h e 21h15

Legendado / 21h15 (apenas no dia 19)

