Sessão solene de abertura da 12ª Semana da Família é realizada na Câmara de Brusque

A abertura da 12ª Semana da Família, evento promovido pelo Grupo de Proteção da Infância e Adolescência (Grupia), ocorreu na manhã desta quarta-feira, 15, na Câmara de Vereadores de Brusque. Nesta edição, a comenda “Amigo da Família” foi destinada a Maria Luiza Venske.

O vereador Jean Dalmolin (Republicanos) presidiu a sessão solene. Entre as autoridades, marcaram presença o deputado estadual Oscar Gutz (PL-SC); o presidente do Conselho de Pastores de Brusque (Copab), pastor Marcus Foppa; o vigário do Santuário de Azambuja, padre Alvino Milani, e outros.

Dalmolin abriu os trabalhos e o coordenador do Grupia, Paulo Vandelino Kons, fez um breve discurso. Em seguida, foi apresentada a música “Um certo Galileu”. Após as falas e oração do Pai Nosso, foi cantada a música “Oração da Família”, tradicional na abertura da Semana da Família.

O público se reuniu no plenário da Câmara de Brusque. Participaram no encontro ainda, fora da mesa da sessão solene, o vereador Rodrigo Voltolini (PSDB), a secretária de Desenvolvimento Social, Fabiana Gascoin, e o ex-vice-prefeito de Brusque Gilmar Doerner, além de autoridades civis e militares.

Programação

A programação da Semana da Família seguirá no domingo, 19, com celebrações em igrejas católicas e evangélica. Depois, no dia 25, um sábado, ocorre culto luterano e a Festa da Família.

Na Festa da Família haverá teatro, contação de histórias, oficinas, pintura facial, quadriciclo, corrida de saco, queimada, vôlei, futsal, cama elástica, piscina de bolinhas e outras brincadeiras, além de distribuição gratuita de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão-doce.

Quarta-feira, dia 15 de maio:

8h30: abertura da 12ª Semana da Família

12h: almoço do Dia Internacional da Família

Domingo, dia 19 de maio:

9h: missa na Igreja Matriz São Judas Tadeu

16h: missa no Santuário de Azambuja

18h30: culto na igreja Calvário

Sábado, dia 25 de maio:

14h30: louvor e culto de ação de graças na Igreja Luterana do Centro

16h: caminhada da Igreja Luterana do Centro até o centro evangélico para Festa da Família

