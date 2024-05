Carro colide contra muro e deixa duas mulheres feridas no Santa Luzia, em Brusque

Duas mulheres ficaram feridas após uma colisão de um carro contra um muro no bairro Santa Luzia, em Brusque na noite da quinta-feira, 23. O acidente aconteceu por volta das 22h30.

A colisão atingiu o muro de uma residência e derrubou um portão de ferro na rua Augusto Klapoth.

O carro era um HB20, com placas de Itapema. Ele era conduzido por um homem de 32 anos que estava andando pelo local do acidente quando a equipe chegou. Ele não apresentava lesões, mas estava agitado. Ele foi conduzido ao Hospital Azambuja.

Além dele, havia uma passageira, de 21 anos, que estava em crise convulsiva no chão ao lado do carro. Ela apresentava contusão no crânio e no punho direito. A coluna dela foi imobilizada e ela foi levada ao hospital.

Também havia outra passageira, de 20 anos, no banco de trás. Ela apresenta uma lesão no maxilar. Ela também foi levada ao hospital.

