Acontece neste fim de semana o show de reestreia da Orquestra de Câmara do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb) após quatro anos sem atividades. As apresentações acontecem no sábado, 25, e no domingo, 26, às 19h, no teatro do Cescb. Todos os ingressos estão esgotados.

O evento marca o retorno do grupo encerrado com a chegada da pandemia da Covid-19. A Orquestra de Câmera do Cescb foi criada em 2006 pela entidade, tendo funcionado por 14 anos de forma ininterrupta, assim como a Escola de Música, que também retoma as atividades.

Lei de Incentivo à Cultura

O retorno do grupo foi viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com patrocínio de diversas empresas de Brusque: Cmj Textil Ltda, Latina Têxtil, Diklatex Industrial Textil Sa, Tinturaria Florisa Ltda, Supermercados Archer S/A e Zen S/A Indústria Metalúrgica.

O projeto tem duração de dois anos, portanto, a possibilidade de patrocínio se estende até 2025.

A Lei Federal de Incentivo à Cultura disponibiliza recursos através da dedução fiscal do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas ou Físicas (IRPJ e IRPF). A lei permite que as empresas do Lucro Real, contribuintes com o IRPJ, possam patrocinar projetos culturais aprovados pelo Ministério da Cultura e abater o valor investido do imposto devido, na forma e nos limites estabelecidos por lei.

Além do grupo, o projeto da Escola de Música também é destino dos recursos. O produtor Executivo, Gustavo Gonzaga Pereira, diz que as vagas para a escola estão praticamente preenchidas.

Análise para o retorno

Desde a paralisação do projeto, o centro empresarial já trabalhava formas de voltar às atividades com a orquestra e a escola. De acordo com Gustavo, o presidente do Cescb, Edemar Fischer, acreditou no projeto e foi uma pessoa importante em todos os processos para o retorno das ações.

Neste projeto bianual, a proposta é de focar na manutenção de uma orquestra profissional, assim como na formação de novos músicos, através dos cursos gratuitos ofertados à população, que formarão uma orquestra de estudantes.

Por enquanto, as aulas da escola de música serão voltadas para músicos de cordas. A escola tem o propósito de formar esses jovens interessados na música que almejam desenvolver suas habilidades e seus estudos na área. O projeto também prevê bolsas de incentivo para os alunos que se destacarem.

Além das aulas de instrumento e teoria musical, com o passar do desenvolvimento dos alunos haverão apresentações. O produtor menciona que as aula irão atender desde ensino para iniciantes até os mais avançados.

“Hoje vamos iniciar mais ou menos com cerca de 27 alunos, isso devido aos materiais que temos disponíveis no momento. Também estamos fazendo o trabalho de restauração de alguns instrumentos que temos aqui para que possamos atender os alunos com qualidade”, conta.

Nesta semana será divulgada uma lista com os alunos selecionados para iniciar as aulas. Para saber sobre novas vagas é possível acompanhar o site do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque.

Confira o teaser de retorno da orquestra:

Time de músicos

Para a contratação dos músicos, Gustavo conta foi feita através de uma banca. Houve a convocação por meio de um edital. A partir disso, em conjunto com três jurados, foram selecionados os integrantes do grupo.

A Orquestra de Câmara do Cescb é formada pelos violinistas I: Heitor Elias (spalla), Wesley de Lima, Marcos Pablo Dalmacio, João Frare, Cindy Gabriely, Daniel Augusto Vieira; violinistas II, chefiados por Juciane Barbosa, Carolina Melo, Kevin Nathan Gonçalves, Ana Carolina N. dos Santos, Letícia Luana de Souza e Marieli Lemos.

Na viola, Pedro Bernardo comanda Gabrieli Niebuhr, Daiane Keiser Roscoche e Gabriel Mattos de Oliveira. Já no violoncelo estão: Lucas Ropelato Voltolini (chefe), Isaac Niedhart Padaratz, Victor Hugo e Davi Batista. E no contrabaixo se apresentam a dupla Jaimes de Odilia (chefe) e Marcelo de Paula.

Todos eles são conduzidos pelo maestro Isaque Lacerda, que é formado no curso superior de composição e regência (Unespar), além de diversos cursos de aprimoramento profissional.

Apresentação no fim de semana

Os ingressos para a apresentação da Orquestra de Câmara do Cescb neste fim de semana estão esgotados. Elas acontecem no sábado, 25, e no domingo, 26, às 19h no teatro do Cescb, localizado na rua Pedro Werner, 180 no Centro de Brusque.

A orquestra trará um repertório variado, com obras de Heitor Villa-Lobos, Edvard Grieg, Edward Elgar, Alberto Nepomuceno e Liduíno Pitombeira.

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: