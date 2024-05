Evento de motos, festas de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

1. Brusque Motorcycle

A 17ª edição do Brusque Motorcycle acontecerá entre os dias 24 a 26 no Pavilhão da Fenarreco. Evento para os apaixonados pelo motociclismo terá expositores, manobras radicais, globo da morte, shows nacionais e a novidade deste ano: bungee jump de 45 metros de altura.

O evento irá começar na sexta-feira, 24, às 18h. No primeiro dia haverá expositores, food trucks e espaço kids, além de uma pista organizada. A abertura também contará com o primeiro show de manobras radicais, às 20h.

2. Festa de Maio no Azambuja

A tradicional Festa de Maio no Santuário de Azambuja acontece neste sábado, 25, em honra à Nossa Senhora do Caravaggio. A partir das 15h, uma carreata sairá da praça em frente ao Santuário de Azambuja com a imagem da santa, que percorrerá diversas ruas da cidade de Brusque. Às 19h, será celebrada a missa com os festeiros. Na sequência haverá o sorteio do bingo, roda da fortuna, churrasco, pastel e cachorro-quente.

3. Corrida da Apae

A 2ª Corrida da Apae acontece no domingo, 26, em Brusque. O evento aconteceria na última semana, mas foi adiado devido à chuva. Aproximadamente 1,4 mil competidores estão inscritos. Serão realizadas provas com trajetos de 3, 5 e 10 quilômetros, além de uma corrida para crianças. O local de partida acontece na sede da Apae, no Jardim Maluche, e a corrida está programada para acontecer às 7h.

4. Festa de igreja no Santa Rita

A Comunidade Santa Rita de Cássia promove festa neste fim de semana, no bairro Santa Rita, em Brusque. Na sexta-feira, 24, às 19h, e sábado, 25, às 18h, serão realizadas missas. Nos dois dias, após as celebrações, estarão à venda churrasco e cachorro-quente. Na sexta, também será servido risoto de linguiça Blumenau, e no sábado, pastel. Cartões antecipados estão sendo vendidos na secretaria da capela.

5. Feirinha de adoção de pets

A SOS Animais realiza neste sábado, 25, uma feira de adoção de pets na avenida Getúlio Vargas, 11, no Centro de Brusque. O evento inicia às 8h com muitos animais que estão aguardando por um lar.

6. Festival Uma Tarde em Família

A 12ª edição do festival Uma Tarde em Família acontece no Centro Evangélico Pastor Sandreczki, no Centro de Brusque, no sábado, 25, a partir de 16h. O evento conta com teatro de fantoches, contação de história, oficinas de biscuit, bijuteria, colagem, brincadeiras, pintura facial, quadriciclo, corrida de saco, queimada, pula a corda, vôlei, futsal, cama elástica, piscina com bolinhas, mesa de ping pong, distribuição gratuita de cachorro-quente, refrigerante, pipoca e algodão-doce.

