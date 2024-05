Bungee jump de 45 metros de altura é novidade na 17ª edição do Brusque Motorcycle; saiba todos os detalhes

A 17ª edição do Brusque Motorcycle acontecerá entre os dias 24 a 26 no Pavilhão da Fenarreco. Evento para os apaixonados pelo motociclismo, o pavilhão receberá expositores, manobras radicais, globo da morte, shows nacionais e a novidade deste ano: bungee jump de 45 metros de altura.

O evento irá começar na sexta-feira, 24, às 18h. No primeiro dia haverá expositores, food trucks e espaço kids, além de uma pista organizada. A abertura também contará com o primeiro show de manobras radicais, às 20h.

Após presenciar as manobras, o público poderá curtir a música da banda Vintage Cult, que subirá ao palco às 20h30. Depois também haverá o show do ex-raimundos Digão, que vai se apresentar às 23h30. A exposição encerra às 00h e o restante das atividades às 3h.

Bungee jump e globo da morte

Partindo para o sábado, o evento começará mais cedo, às 10h com churrasco e chopp grátis, além das exposições e da pista organizada.

Às 10h30, a banda Full Garden irá se apresentar. Na sequência, haverá a novidade da edição deste ano, o bungee jump. Serão saltos de 45 metros de altura às 11h. “Um verdadeiro teste para cardíaco”, diz o organizador do evento, Jacson Jasper.

Já na tarde do sábado, a primeira atração será show de wheeling com manobras radicais às 13h30. Na sequência, a banda Mafia S/A irá subir ao palco às 14h.

Seguindo a programação, às 16h e 16h30 o público poderá conferir o globo da morte e a apresentação da banda Mr.McFly, respectivamente.

Quem não foi ao evento de tarde terá mais uma chance de conferir o show de wheeling às 19h, seguido de outra apresentação da banda Nova Isis às 19h30. O público também poderá conferir novamente o globo da morte às 21h.

Para a atração final, o cantor Vitor Kley irá fechar a noite do sábado com um show marcado para às 21h10, atração do Replay Festival. Além dele, a banda Dazaranha também irá tocar no mesmo local, o piso superior do pavilhão.

Expectativa de público

Segundo Jacson, a expectativa para este ano é um das melhores, pois são esperar motociclistas de diversos estados do Brasil e países vizinhos. Ele afirma que o evento fortalece a economia da cidade com o grande público.

“Os hotéis da cidade estão com lotação máxima e acaba refletindo em todo turismo de compras dos shoppings varejistas. A expectativa é uma das melhores”, diz.

Além disso, ele frisa que o evento é feito para todas as idades, com espaço kids para as crianças e shows de manobras radicais, e globo da morte e bungee jump para os adultos.

“A expectativa é uma das melhores”, Jacson jasper, organizador do evento

“Temos o salão de expositores, onde as grandes marcas de motociclistas como Honda, Ducati, Zontes e Suzuki irão apresentar suas novidades do mercado. O público também vai encontrar vários acessórios para motocicletas, vestuário, capacetes, botas, camisetas e adesivos. Tudo relacionado ao mundo do motociclismo”, finaliza.

Encerramento

No domingo, 26, último dia do evento, a entrada será gratuita até às 13h. O dia irá contar com expositores, espaço kids, food trucks, pista organizada e bungee jump às 10h. Já as 12h, o grupo Creedence, formado em tributo à banda de rock da década de 70 Creedence Clearwater Revival, irá se apresentar.

A música também irá ser atração no início da tarde, às 13h20 com apresentação da banda Orvalium. Na sequência, às 15h30 o evento contará com outro show de wheeling e momento kids.

Às 16h a banda NBLA irá se apresentar e às 17h haverá outro globo da morte. O encerramento do evento será às 20h.

Ingressos

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos pelo site Aqui Tem Ingresso (www.aquitemingressos.com.br/brusque-motorcycle__8249/). O valor do ingresso para a sexta-feira e o domingo é R$ 40. Já para o sábado, R$ 50.

Quem for visitar o evento nos três dias pode garantir o combo de três entradas no valor de R$ 120. Todos ingressos possuem uma taxa extra.

Os visitantes que quiserem saltar de bungee jump terão que comprar o ingresso no valor de R$ 45. Eles são limitados.

Para o salto, há algumas informações de segurança. O peso mínimo é 45 quilos e máximo 115. Já a idade mínima é 17 anos e a máxima 45. Os menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis.

Para mais informações, é possível seguir o Instagram do evento (@brusquemotorcycle).

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 24

18h – Expositores, food trucks, espaço kids e pista organizada (Chido do Grau)

20h – Show wheeling (manobras radicais Protork)

20h30 – Show da banda Vintage Cult

23h30 – Show Digão “Raimundos”

00h – Fechamento dos expositores

3h – Encerramento das atividades

Sábado, 25

10h – Recepção do evento com churrasco e chopp grátis, expositores, food trucks, espaço kids e pista organizada (Chico do Grau)

10h30 – Show da banda Full Garden

11h – Bungee jump

13h30 – Show Wheeling (Arte e Domínio)

14h – Show da banda Máfia S/A

16h – Show globo da morte

16h30 – Show da banda Mr.McFly

19h – Show wheeling (Protork)

19h30 – Show da banda Nova Isis

21h – Show globo da morte

21h10 – Replay Festival com Dazaranha e Vitor Kley

Domingo, 26 (entrada gratuita até às 13h)

10h – Expositores, food trucks, espaço kids, pista organizada (Chico do Grau) e bungee jump

12h – Show da banda Tributo Creedence

13h20 – Show da banda Orvalium

15h30 – Show wheeling (Arte e Domínio) e momento kids com apresentação

16h – Show da banda NBLA

17h – Show globo da morte

20h – Encerramento do evento

