A chegada de uma frente fria a Brusque no fim da noite da quinta-feira, 23, trouxe de volta a chuva, além do estrondo dos trovões.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Este evento climático veio acompanhado por rajadas de vento, chegando a atingir cerca de 100 km/h no topo de um dos edifícios localizados no centro da cidade. Apesar da força, não houve registro de danos na cidade.

As instabilidades avançaram durante a madrugada desta sexta-feira, 24, acumulando volumes pluviométricos moderados não apenas no município, mas em toda a região do Vale do Itajaí.

Números da chuva

Vamos focalizar agora o monitoramento dos volumes de chuva ocorridos entre o fim da noite de quinta-feira e o meio-dia desta sexta-feira.

Os acumulados desse período sugerem marcas representativas em alguns locais, tendo Presidente Nereu então liderando a apuração com 79,3 mm.

Confira a relação completa dos índices, com seus respectivos locais descritos na tabela abaixo.

• Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Rio Itajaí-Mirim após anúncios

Queremos agora apresentar ao nosso público os apoiadores que então acreditam e auxiliam o trabalho do Blog do Ciro Groh.

São nossos patrocinadores, cujos nomes estão expostos nos banners abaixo. Clique sobre eles para descobrir os produtos e serviços oferecidos por cada um.

Oferecimento:

Veja também:

1. Morador de Guabiruba então se prepara para subir a terceira maior montanha do Brasil

2. Lions Clube Brusque Centro comemora sete décadas em evento solene; confira imagens

A chuva e o Itajaí-Mirim

Como mencionado no monitoramento, os volumes de chuva registrados no Alto Vale do Itajaí foram expostos na tabela acima.

Entre a noite de quinta-feira e o princípio da tarde de sexta-feira, houve uma oscilação nos volumes. Os registros variaram de 54 mm a 79 mm.

Os valores maiores foram observados nos municípios de Vidal Ramos e Presidente Nereu, respectivamente.

Ambos são conhecidos por abrigarem as principais nascentes do rio Itajaí-Mirim.

Apesar desses acumulados relativamente altos, seu nível não apresentou uma elevação que tivesse entrado em estado de alerta.

Em Vidal Ramos, apesar de ter ultrapassado a marca de 3 metros durante a madrugada, a situação observada no início da tarde desta sexta-feira era estável, com o nível do rio em queda, registrando 2,59 metros no bairro Salseiro, onde a Agência Nacional de Águas (ANA) possui suas réguas de medição instaladas.

Portanto, a situação em Vidal Ramos é tranquilizadora. Não há risco de enchente em Brusque, considerando que as chuvas cessaram na região.

Além disso, as previsões divulgadas pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, indicam uma melhoria nas condições climáticas.

*Ultima aferição: 13h >>

Galeria de fotos

Queremos encerrar esta pauta com uma galeria de imagens que ilustra de forma objetiva, as condições climáticas observadas em Brusque na manhã desta sexta-feira.

Apesar da cor cinzenta do céu, belas imagens puderam então ser capturadas. Confira a seleção de fotografias que preparamos para você, nosso prezado leitor.

• Receba diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK