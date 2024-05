Secretaria de Educação de Brusque lança curso de Empreendedorismo Infantil para rede municipal de ensino

A Secretaria de Educação de Brusque lançou nesta quinta-feira, 23, o curso de Empreendedorismo Infantil para a rede municipal de ensino. O evento de lançamento foi realizado no Centro Universitário de Brusque (Unifebe) e contou com a presença de diversas personalidades.

Estiveram no local o prefeito de Brusque, André Vechi, a secretária de Educação, Franciele Mayer, o vice e pró-reitor da Unifebe, Sérgio Rubens Fantini, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Valdir Walendowsky, o diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Brusque (CDL), Alexandre Melzzi Witkowsky e a professora idealizadora do projeto, Milene Tavares de Araújo.

Apresentação do projeto

Milene Araújo abriu o evento compartilhando a trajetória que levou à criação do projeto. Em seguida, o diretor Alexandre Witkowsky destacou a importância do apoio e incentivo na realização de grandes projetos.

Durante a apresentação do curso foi explicado que o projeto foi documentado em um livro que servirá como recurso lúdico para os profissionais de educação. O livro foi viabilizado através da parceria com a Unifebe, que cuidou da diagramação, e a CDL, que financiou as cópias. As ilustrações foram feitas por Ana Gobatto e Gabriel Pessoa.

A partir de agora, o curso será oferecido para professores das unidades escolares, e os interessados poderão se inscrever para receber a formação.

A Secretária de Educação comentou que esse foi mais um passo importante para a educação brusquense. “Com o lançamento do curso de Empreendedorismo Infantil, Brusque dá um passo importante na formação de uma geração mais inovadora e preparada para os desafios do futuro. Este projeto é um exemplo brilhante de como a educação pode ser transformadora, promovendo uma mentalidade empreendedora desde os primeiros anos de vida”.

O secretário Valdir Walendowsky, na ocasião, ressaltou a importância de desenvolver características empreendedoras na infância, seguidos pelos discursos de demais entidades representadas.

A secretária municipal de Educação, Franciele Mayer, falou sobre a importância de envolver as crianças em atividades criativas e refletir sobre práticas pedagógicas inovadoras. E o prefeito André Vechi comentou que a cidade possui o compromisso de preparar cidadãos melhores.

