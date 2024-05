Identificada vítima esfaqueada até a morte em Guaramirim

Foi identificada como Juliana Grasiela Pinheiro Wirth, 40 anos, a mulher morta a facadas em Guaramirim na madrugada entre quinta e sexta-feira, 24. Ela morreu enquanto dormia ao lado do filho de 2 anos.

Após cometer o crime, o autor das facadas ainda filmou a cena, arrumou a criança na cama e deixou o local. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no bairro Nova Esperança.

Motivo do crime

A vítima era inquilina da namorada do autor do crime. Ela havia discutido e denunciado a namorada do autor do crime por maus-tratos. Após receberem a intimação por maus-tratos, o homem foi de madrugada na casa da vítima e esfaqueou-a. A mulher dormia com o filho no momento do crime.

O homem então retornou para a casa da namorada e falou que teria “resolvido a situação”. A mulher não acreditou na versão dele e, com isso, ele retornou ao local do crime e filmou a vítima já morta. Além disso, ele ainda arrumou a criança na cama e deixou o local.

Quando a namorada do autor do crime viu o vídeo, ela passou mal e precisou ser conduzida ao hospital. No hospital, a Polícia Militar foi acionada.

Prisão

A PM deteve o autor do crime, que passou detalhes do crime para a polícia. Com isso, a faca utilizada no crime foi localizada.

O autor do crime e os demais envolvidos foram encaminhados à delegacia. As polícias Civil e Científica estiveram no local do crime para os procedimentos cabíveis. A identidade da vítima não foi informada.

