Professora de Brusque morre aos 30 anos

Faleceu nesta quinta-feira, 23, a professora Wandressa Viviane Souza dos Santos, de 30 anos. Ela era professora de inglês da escola Isaura Gouvea Gevaerd, do bairro Tomaz Coelho, em Brusque.

Wandressa atuava em caráter temporário na instituição. Esse foi o primeiro contrato dela com o serviço público municipal de Brusque.

Ela era natural de Rio Branco, no Acre. O seu corpo será transladado para a região, onde será velado na capela São Francisco. O sepultamento será realizado no dia 25 de maio, às 17h, no cemitério Jardim da Saudade.

A Prefeitura de Brusque emitiu uma nota de pesar lamentando o fato. A causa da morte não foi divulgada.

“Neste momento de profunda dor e consternação, expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos. Compartilhamos do sentimento de perda irreparável e nos solidarizamos, oferecendo nosso amparo neste momento difícil.

À família enlutada, desejamos força e serenidade para enfrentar esta jornada de luto. Que encontrem conforto na lembrança dos momentos vividos ao lado de Wandressa e que suas memórias sejam um conforto para as dores do coração”, divulgou.

