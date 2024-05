Chuvas: Defesa Civil projeta pico do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nesta sexta-feira

Durante as chuvas desta sexta-feira, 24, em Brusque, a Defesa Civil projetou o pico para o rio Itajaí-Mirim no município. De acordo com o órgão, o rio deve atingir 4,10 metros por volta das 14h.

Segundo as previsões, esse nível não deve causar alagamentos significativos, atingindo apenas a área da Beira Rio, na margem direita, atrás do Loteamento Ema II. Ainda é dito que o rio não deve ultrapassar a marca.

Nas últimas 12 horas foram registrados 30 milímetros de precipitação em Brusque. Já Vidal Ramos e Botuverá registraram 61,72 mm e 41 mm, respectivamente. Os números são considerados moderados.

“A Defesa Civil de Brusque, em conjunto com outras autoridades municipais, está acompanhando a situação de perto e mantém uma vigilância contínua para garantir a segurança dos moradores. A Secretaria de Comunicação de Brusque continuará fornecendo atualizações regulares sobre a situação das chuvas e do nível do rio, garantindo que todos estejam bem informados”, diz a prefeitura em nota.

Para mais informações e orientações, a população pode acessar os canais oficiais da Prefeitura de Brusque e da Defesa Civil, que estão disponíveis para prestar o suporte necessário.

Estado presente

Na manhã desta sexta-feira, 24, o coordenador regional de Proteção e Defesa Civil, Maykel Artino Campestrini, veio à Brusque a fim de acompanhar o levantamento de danos para subsidiar a homologação da situação de emergência que foi decretada no município no último domingo, 19.

Leia também:

1. Frio intenso chegando: descubra como Brusque deve se preparar para o fim de semana

2. Evento de motos, festas de igreja e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque

3. Orquestra do Cescb retorna após pandemia com apresentação neste fim de semana em Brusque

4. Mega-Sena 2728: confira os números sorteados nesta quinta-feira

5. Criança fica ferida após colidir contra carro enquanto andava de bicicleta em Guabiruba



Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: