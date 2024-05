VÍDEO – Estrada que cedeu na Cristalina após cheia do rio em Brusque apresenta piora

A estrada da rua DJ-042, na localidade do Cristalina, cedeu durante a enchente do último domingo, 19. A cada momento, a situação piora e novos pedaços da rua vão cedendo. Moradores enviaram imagens para a reportagem destacando a piora. O secretário de Obras de Brusque, Ivan Bruns, explicou o planejamento da pasta para a reconstrução da via e a alternativa criada para dar passagem aos moradores da localidade.

De acordo com os relatos dos moradores, o rio, que fica logo abaixo, começou a “comer” parte da estrutura da via por baixo. A Secretaria de Obras informou que o trecho já era monitorado há tempos.

“A gente já acionou a Defesa Civil do estado. Será uma obra de grande monta ali”, conta Ivan. E reforça que será necessário buscar recursos para a obra.

“Vamos atuar de forma paliativa, vamos tentar fazer um escoramento da via para dar um acesso provisório para o pessoal que está ilhado. E paliativamente também vamos seguir com o enrocamento pela parte de baixo, bem próximo ao nível do rio, para tentar fazer um platô, para tentar fazer o enrocamento e recuperar essa via”, explica.

O novo acesso será feito no mesmo local, através do escoramento para aterrar, novamente, as estruturas que caíram. De acordo com Ivan, ainda não é possível falar em valores para o conserto da via.

“De forma mais emergencial, a gente vai tentar fazer um estaqueamento, agora com eucalipto. Desta forma, para ter um acesso provisório para os moradores que estão ilhados. Paralelo a isso, a gente vai fazer um enrocamento próximo à margem do rio, na parte mais embaixo, fazer um rebaixo, para estar estabilizando essa encosta para parar a erosão”.

A situação é semelhante com o ocorrido na rua Francisco Sassi, que foi interditada devido à erosão causada pela terceira maior enchente de Brusque, no ano passado.

Confira as imagens enviadas por moradores da localidade:

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: