Atletas brusquenses vão disputar Parajasc em oito modalidades

A fase estadual dos Jogos Paradesportivos de Santa Catarina (Parajasc) começa na quarta-feira, 29, em Blumenau. Brusque contará com a participação de paratletas em oito modalidades. A competição ocorrerá até 2 de junho.

Brusque vai competir no basquete de cadeira de rodas, basquete para pessoas com deficiência intelectual, bocha para pessoas com deficiência intelectual, ciclismo para pessoas com deficiência física, futsal para pessoas com deficiência auditiva, natação, tênis de mesa e xadrez, estes três últimos com diversas especificações de deficiências.

Ao todo, além de Brusque, mais 69 municípios catarinenses e cerca de 2,2 mil paratletas estarão reunidos na cidade-sede, junto com técnicos, árbitros e dirigentes esportivos. A competição é destinada a paratletas com 15 anos ou mais com deficiências físicas, auditiva, intelectual e/ou visual.

