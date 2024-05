Júri popular de autor de atentado a creche de Blumenau tem data marcada

Ocorrerá no dia 29 de agosto o júri popular do autor do ataque ao CEI Cantinho Bom Pastor, no bairro Velha, em Blumenau. O crime aconteceu no dia 5 de abril de 2023 e vitimou quatro crianças.

A decisão foi proferida na tarde desta sexta-feira, 24. O julgamento acontece no salão do Tribunal do Júri da comarca de Blumenau, no dia 29 de agosto, com início previsto às 8h.

Outra etapa para a realização do julgamento é o sorteio dos jurados, que ocorrerá no dia 15 de julho. Serão sorteadas 25 pessoas, além de 15 suplentes. No dia do júri, antes do início da sessão, será realizado um novo sorteio para definir o Conselho de Sentença, composto por sete jurados.

O réu foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras consideradas foram motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra menores de 14 anos, e todas serão analisadas durante o julgamento no Tribunal do Júri. Por conta da presença de menores nos autos, o processo tramita sob sigilo.

Leia também:

1. Chuvas: Defesa Civil projeta pico do rio Itajaí-Mirim, em Brusque, nesta sexta-feira

2. VÍDEO – Estrada que cedeu na Cristalina após cheia do rio em Brusque apresenta piora

3. Costureira de Brusque começou a produzir peças aos 12 anos e hoje tem ateliê próprio

4. VÍDEO – Câmera registra momento em que Camaro sai da pista e colide contra muro em Gaspar

5. Próximo adversário do Brusque, Vila Nova contrata técnico Luizinho Lopes

Assista agora mesmo!

Médico da Nicarágua faz carreira trabalhando no SUS de Brusque: