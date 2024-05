Abel Moda tem dez atletas confirmadas para a Superliga A

A Abel Moda Vôlei confirmou, ao longo dos últimos dias, dez atletas no elenco para a próxima sequência de competições, que começa com o Campeonato Catarinense, em data a ser definida, além da Superliga a partir de outubro. Há cinco jogadoras remanescentes e cinco que disputaram a elite em 2023-24.

Permanecem as centrais Leticya e Glaucia e as ponteiras Manu, Anna Sampaio e Sabrina. Chegam nomes experientes, como as centrais Natasha (ex-Bluvolei) e Camila Leite (ex-Fluminense), além da ponteira Mari Blum.

Natasha, de 38 anos, disputou a Superliga pelo Bluvolei. Tem passagens por Benfica-POR, Taubaté-SP, Osasco-SP, Fluminense, Praia Clube-MG, Minas, entre outras equipes, inclusive pela Seleção.

Aos 36 anos, Camila Leite acumula passagens por Fluminense, Campinas-SP e São Caetano-SP. Mari Blum tem 40 anos, com experiência internacional na primeira parte da carreira. Seu último time foi São Caetano, atuando na Superliga. Em 2022, foi campeã da Superliga B, vencendo a Abel na final.

As novidades mais jovens são a levantadora Ana Paula, de 24 anos, que retorna à Abel Moda após passagem pelo Bluvolei; e a ponteira Vitória Parise, de 22 anos, que atuou pelo Brasília na Superliga 2023-24.

“Ainda não fechamos o elenco, estamos atrás de recursos para contratarmos o restante”, explica o técnico Maurício Thomas.

As inscrições para o Campeonato Catarinense se encerram no fim de maio. Até a publicação desta matéria, estão confirmados, no site da Federação Catarinense de Vôlei, apenas a Abel Moda Vôlei, a Chapecoense/Unoesc e a Pinhalense, de Pinhalzinho, no Oeste.

Assista agora mesmo!

Fiéis vão até Rondônia em busca de madeira para bancos de capela no Aymoré: