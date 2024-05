Ciclista morre após ser atropelado por carro na BR-470, em Apiúna

Um ciclista morreu após ser atingido por um veículo durante a noite desta quinta-feira, 23. O acidente aconteceu por volta das 22h, no quilômetro 92,5 da BR-470, em Apiúna. A vítima foi identificada como Amauri Albino Hinckel Júnior, de 44 anos.

Os Bombeiros Voluntários de Ascurra, Apiúna e Rodeio foram acionados para atender a ocorrência.

Não há informações de como o acidente aconteceu ou qual veículo causou a morte do ciclista, já que quando as equipes chegaram no local, o motorista havia deixado o local, conforme o apurado pelos bombeiros.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Científica de Blumenau ajudaram na operação.

