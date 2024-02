Guabiruba ostenta com orgulho a sua identidade marcada pela rica cultura germânica que permeia a vida de seus habitantes.

Neste contexto, encontramos pessoas que reverenciam e mantêm vivos os valores da vida no interior, obtendo na terra a essência vital para sustentar o seu dia a dia.

Guabiruba e a família Comper

Um exemplo inspirador dessa conexão é a família Comper, representada pelo casal Beno e Jussara, residentes do encantador bairro Lajeado Alto.

A propriedade do deles é meticulosamente mantida e preservada, destacando-se pelo esplêndido jardim, onde a dedicada Jussara cultiva uma notável variedade de flores e plantas com extremo zelo.

Essa atenção aos detalhes não passa despercebida, atraindo a admiração de todos que então contemplam o quintal.

Além do cuidado com a paisagem, Jussara demonstra sua habilidade ímpar ao aproveitar as frutas e hortaliças colhidas da terra para a produção caseira de bolos, saladas, sobremesas e outras especialidades.

Sua destreza culinária, aliada ao toque único dos ingredientes frescos do solo, resulta em verdadeiras iguarias que encantam os paladares mais exigentes.

Em suas próprias palavras, Jussara então compartilha seu amor pela vida no campo.

“Gosto muito de morar aqui. Nasci trabalhando na terra e não consigo me imaginar longe desta tranquilidade, em meio à agitação da cidade. É um estilo de vida que se enraizou profundamente em mim.”

Beno, dedicado em manter sua propriedade impecável, desempenha um papel ativo na manutenção e limpeza da área externa, além de se envolver nas tarefas agrícolas.

Ele assegura que a grama esteja sempre impecavelmente cortada, a lenha devidamente empilhada no rancho e a alimentação dos animais cuidadosamente administrada.

“Colhemos uma variedade generosa da roça. Atualmente, nosso rancho está repleto de cachos de banana. Em períodos de colheita, é essencial ficar atento ao amadurecimento e garantir um armazenamento adequado para evitar qualquer desperdício”, explica Beno.

Sua atenção minuciosa aos detalhes reflete não apenas o cuidado com a propriedade, mas também o compromisso em aproveitar ao máximo os frutos do trabalho no campo.

Interior de Guabiruba em fotos

Esta matéria culmina com a apresentação de uma magnífica galeria de fotos, que de forma objetiva, revela toda a envolvente paisagem que envolve a família Comper.

É possível apreciar as deslumbrantes belezas de Guabiruba retratadas nesta cuidadosa seleção de imagens.

Não deixe de conferir a seguir e mergulhe na singularidade desses cenários que encantam.

