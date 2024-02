O clima de verão, que tem marcado o início deste mês de fevereiro, promete trazer um incremento ao calor para Brusque e demais cidades do Vale do Itajaí neste domingo, 4.

De acordo com o renomado especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a previsão é de um dia predominantemente seco na região em grande parte do período.

O calor e as possíveis mudanças

Contudo, a tarde pode reservar uma mudança, pois o aquecimento estimado entre 32 a 35ºC está propenso a gerar um acréscimo na cobertura de nuvens.

Segundo as análises do profissional, a possibilidade de uma virada no tempo até o fim do dia não pode ser descartada, resultando em pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas localizadas.

Isso significa que os eventos de precipitação, caso se concretizem, tendem ser mais expressivos em determinadas áreas, enquanto outras próximas podem experimentar um impacto mínimo ou nenhum.

“Nem todas as áreas da região de Brusque terão chuva, pois a dinâmica meteorológica em vigor é típica desta estação, ou seja, sol pela manhã, com risco de instabilidades a partir da tarde. Pode dar uma pancada de chuva em um bairro, e nada, ou quase nada, em outro próximo”, explica.

Calor e o risco de temporais

Em relação ao risco de temporais neste domingo para Brusque e toda a região, Coutinho então destaca uma probabilidade muito baixa.

Contudo, não descarta completamente a chance da ocorrência de alguma trovoada mais intensa em pontos específicos. Confira sua explanação:

“É importante ressaltar a distinção entre trovoadas fortes, temporais e tempestades, embora agora não seja viável abordar detalhadamente as especificações que classificam cada evento neste contexto”.

“Para este domingo, prevemos a possibilidade de trovoadas, podendo, em alguns casos isolados, apresentar intensidade significativa. No entanto, é importante ressaltar que não se trata de uma certeza absoluta”, conforme destacado pelo especialista da Cimaterra.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

A partir deste momento, as atenções então se voltam para a última madrugada na região de Brusque.

A tabela abaixo apresenta o registro das temperaturas mínimas pontuadas logo após o amanhecer deste domingo (marcadas em vermelho).

Importante destacar que não foram observadas ocorrências de chuva na região até as primeiras horas da manhã (identificado em azul).

Os resultados dessa análise são específicos para cada local mencionado no anexo.

Fotos dos leitores

As fotos apresentadas ilustram o início da manhã deste domingo em cada local mencionado nas legendas.

As fotos apresentadas ilustram o início da manhã deste domingo em cada local mencionado nas legendas.

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi



1 de 8

*Rua Jacó Kalbusch em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 14

