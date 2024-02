Diretoria de Trânsito informa alteração de trânsito no bairro Jardim Maluche, em Brusque

A Prefeitura de Brusque, por meio da diretoria de Trânsito, informa que na noite deste domingo, 4, haverá uma alteração de trânsito no entroncamento da avenida Germano Furbringer com a rua Nereu Ramos, entre Colégio Dom João Becker e a subida do Churrascaria Paloschi, no bairro Jardim Maluche, com a criação de uma rotatória provisória.

A ação visa trazer mais segurança para os moradores da rua Nereu Ramos e para os funcionários dos novos empreendimentos que foram construídos na mesma redondeza, a alteração será provisória e será feita com cones, barreiras e cilindros.

De acordo com a prefeitura, no momento a alteração vai funcionar como um teste, caso tenha resultado positivo ela será feita de forma definitiva. As pessoas que transitam pelo local devem ficar atentas e respeitar a sinalização.

