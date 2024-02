Na manhã ensolarada deste sábado, 3, Brusque então pulsou com vitalidade no coração da cidade, mais precisamente na movimentada praça Barão de Schneeburg.

Um grande número de pessoas, representando todas as idades, se reuniu para aproveitar as atrações do primeiro Sábado Fácil de 2024, minuciosamente organizadas pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL Brusque)

Atrações do primeiro Sábado Fácil do ano

O leque de opções de entretenimento proporcionado pela CDL Brusque foi amplo e diversificado: desde testes de visão, música ao vivo, consulta de crédito (SPC/Serasa), além de orientações com o Procon.

E, é claro, brinquedos que garantiram momentos de descontração e alegria contagiante para as crianças presentes.

Propósito do Sábado Fácil

Por trás dessa celebração vibrante, existe um propósito nobre. A CDL Brusque busca, em primeiro lugar, proporcionar momentos de descontração para as famílias de Brusque e região.

Além disso, a iniciativa visa fortalecer a coesão comunitária no Centro da cidade, impulsionando o comércio local e estendendo o horário de funcionamento, permitindo que os consumidores realizem suas compras com mais tranquilidade.

Vale destacar, pois, que os comerciantes abraçaram a proposta, mantendo horário especial neste sábado, com suas portas abertas até às 17h.

A importância do evento

O presidente da CDL Brusque, Valter Kohler, então destaca a importância do Sábado Fácil para o comércio e também para a população.

“Sabemos o quanto a população aproveita as atrações e serviços oferecidos neste dia na praça, além de prestigiar o nosso comércio local, com horário estendido. Com certeza, o primeiro Sábado Fácil do ano será sucesso de público, assim como nas edições anteriores, já que este é um evento que faz parte do calendário da cidade”, comenta.

O Sábado Fácil é uma realização da CDL Brusque, com apoio do Sesc, Sesi, Senai, Procon, Uniasselvi, Unifebe, Laboratório Verner Willrich e Kohler Joalheria e Ótica.

