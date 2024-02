Divulgado horário de sepultamento do piloto que morreu horas após queda de avião ultraleve no Litoral Norte de SC

Foi divulgado o horário do sepultamento de Mikael Minatti, que morreu após o avião ultraleve que ele pilotava cair no mar em Itapema na tarde do domingo, 4.

Mikael será sepultado no Cemitério Municipal de Nova Trento às 15h desta segunda-feira, 5.

O velório está acontecendo no momento no mesmo cemitério. Ele tinha 36 anos e deixa uma filha enlutada.

O acidente

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o piloto não teve ferimentos graves no acidente, inclusive ajudou a retirar a aeronave da água. Porém, após ir para casa, no bairro Castelo Branco, em Itapema, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória durante esta tarde.

Mikael ainda chegou a ser atendido e encaminhado para o Hospital Santo Antônio, em Blumenau, onde recebeu procedimentos de reanimação cardiorrespiratória, mas não resistiu.

As autoridades ainda não confirmaram se a causa do óbito está relacionada diretamente ao acidente com o ultraleve, que teve problemas no motor, obrigando o piloto a fazer um pouso forçado a 200 metros da areia.

