Um homem de 65 anos foi socorrido com suspeita de fratura exposta após uma colisão entre duas motocicletas no bairro Limoeiro, em Brusque, na manhã do domingo, 4. O acidente aconteceu por volta das 10h40 na rua Abraão Souza e Silva.

Homem é socorrido com suspeita de fratura exposta após colisão entre motocicletas no Limoeiro, em Brusque

Segundo o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou no local encontrou um dos motociclistas, de 28 anos, caído na via.

Ele apresentava hemorragia ativa e estava alterado. Os socorristas o colocaram em uma maca rígida e ele foi atendido pelo Samu.

O outro homem, de 65 anos, estava andando pelo local. Ele apresentava suspeita de fratura exposta no dedo mínimo da mão esquerda. Ele também informou estar com dor no pé esquerdo.

Após o primeiro atendimento, ele foi levado ao Hospital Azambuja para cuidados médicos. Não foram divulgadas mais informações sobre o acidente.

