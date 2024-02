Censo: Brasil tem mais estabelecimentos religiosos de que de ensino e saúde

Oração em SC

Os dados do Censo 2022 divulgados sexta-feira mostrando que o Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que os destinados ao ensino ou ao atendimento de saúde, juntos, são reveladores quanto a região Sul e a SC. Rio Grande do Sul, Paraná e SC tem a menor proporção de estabelecimentos religiosos por habitantes, 226 para cada grupo de 100 mil. E entre os 10 municípios com menor número de locais de cultos em relação ao total de moradores, três são de SC: Florianópolis, Blumenau e São José. Dos municípios com mais de 200 mil moradores, Blumenau é o que tem a menor oferta de estabelecimentos religiosos para sua população, com um para cada 1.069 habitantes.

Esconder o que?

A propósito da nova lei estadual obrigando empresas concessionárias do serviço de transporte hidroviário, fluvial, lacustre ou marítimo, aquele passarinho veio dizer que a rejeição ao pix ou cartão de débito ou crédito como forma de pagamento, exigindo apenas dinheiro em espécie, é uma forma de sonegar impostos. Com toda certeza.

Teoria e prática

A atual secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, inspirou, com projeto na Câmara dos Deputados, uma lei federal obrigando pacientes oncológicos a realizar cirurgia em até 60 dias após o diagnóstico. Como secretária, está vivenciando a realidade e vencendo desafios. Na sua gestão já chega a 70% o índice dos pacientes atendidos dentro daquele prazo. Seu desafio é garantir 100%.

Veículos elétricos

A Raízen Power, empresa que busca soluções de energia elétrica renovável, e a montadora chinesa BYD, anunciaram uma parceria para a construção de 600 estações de recarga no Brasil em postos Shell. O plano é construir tais postos em oito capitais nos próximo três anos. Dentre elas Florianópolis.

STF que insulta

Três dos maiores jornais brasileiros – “Estadão”, “Folha de S. Paulo” e “O Globo” – destacaram na edição de sábado, em seu principal editorial, sua indignação com a obscena decisão monocrática do ministro “supremo” Dias Tóffoli de anular provas e dispensar empresas de pagar bilhões em acordos de leniência feitos na Operação Lava Jato. O “Estadão” resumiu o sentimento de milhões de brasileiros honestos e do bem: “O STF insulta os brasileiros”.

Ontem e hoje 1

Pena que ele não vive mais para testemunhar uma grande obra que lhe rendeu duríssimas críticas de políticos do interior. No primeiro ano como governador, em 1991, na tentativa de cumprir sua maior promessa ao eleitorado florianopolitano, Vilson Kleinubing resolveu bancar a duplicação da SC 401, entre o Centro e o norte da Ilha de SC. “Vai atender os ricos da Capital”, ouvia dizer, pejorativamente. Hoje, duplicada, e com pré-projeto para receber uma terceira pista num trecho de sete quilômetros, inicialmente, não é só a mais movimentada de SC como representa o maior pesadelo da mobilidade na cidade.

Ontem e hoje 2

A propósito, não se ouve crítica nenhuma ao governador Jorginho Mello por bancar, no momento, o maior alargamento de praia já feito em Florianópolis. É a de Jurerê, uma das mais nobres, que terá a faixa de areia aumentada nos seus 3,38 km de extensão. Custará R$ 25 milhões, 50% do Estado e 50% do município. Nos tempos de Kleinubing ele seria levado à cruz.

Mercado protegido

O deputado federal Rafael Pezenti (MDB-SC) é relator de projeto de lei que envolve milhões de reais e de famílias país afora. Aprovado na Comissão de Agricultura em dezembro, proíbe a concessão de qualquer benefício fiscal a pessoas jurídicas que usam leite e derivados importados, a valores mais reduzidos, para a fabricação de produtos.

Manto

Está abusivo o preço das camisas oficiais de times de futebol no Brasil. Quando de lançamentos, chega a R$ 350, como as do Flamengo, Vasco e Fluminense. Clubes e fabricantes alegam custos de produção e outros aspectos comerciais. A mais cara do momento de clubes da série A é a do Palmeiras, R$ 369,90. A mais em conta do Atlético de Goiás, R$ 209,90. A do Criciúma está em 17º lugar em valor, R$ 249,90.

Rio trágico

A que ponto chegamos. Criminosos de outros Estados estão pagando R$ 50 mil a R$ 100 mil por mês para se esconder na favela da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Uma letra

Lido, alhures: “O antigo governo era do ´mito`; agora é do `minto`. A diferença está na consoante “n”.