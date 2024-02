Trânsito em rua do bairro Azambuja sofre alteração a partir desta terça-feira em Brusque; saiba qual

A partir desta terça-feira, 13, haverá alterações no trânsito na rua Egon Appel, no bairro Azambuja, em Brusque. Agora, a via que dá acesso à Escola Padre Lux, passará a ser de sentido único, entrando pela rua Ernesto Appel, seguindo em direção à rua Azambuja.

A modificação é uma solicitação dos moradores, da direção da escola e também da Associação de Pais e Professores (APP).

Devido à grande circulação de veículos no local, a comunidade fez o pedido para garantir a segurança dos alunos.

