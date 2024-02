Buraco na avenida Primeiro de Maio não abriu por causa de obras de drenagem, diz secretário de Infraestrutura

Após um buraco abrir na avenida Primeiro de Maio, no Centro de Brusque, a prefeitura emitiu uma nota de esclarecimento. De acordo com o secretário de Infraestrutura Estratégica, Rafael Kniss, o buraco não abriu devido às obras na tubulação.

“O buraco não abriu devido a obra e nem mesmo afetou os anéis subterrâneos. No fim de semana, com o rompimento de uma tubulação, o buraco abriu rapidamente”, afirma Rafael.

A afirmação de Rafael é contrária a do diretor de Obras, João Pedro, que esteve no local e conversou com o jornal O Município. Segundo ele, a escavação do túnel não tem suporte e, por isso, o asfalto cedeu.

