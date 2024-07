Brusque se aproxima de 100 mil eleitores antes das eleições de 2024; confira perfil

Brusque se aproxima dos 100 mil eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para as eleições de outubro, que vão definir prefeito e vereadores, 98.652 eleitores estão aptos para votar.

O eleitorado de Brusque cresceu 12,5% em relação a 2020 e 3% em relação à eleição extemporânea do ano passado.

A maioria do colégio eleitoral de Brusque é formado por mulheres, cerca de 53%, similar à média estadual, que está em 52%. Quase metade do total, 48,89%, tem entre 35 e 59 anos. No total, 16 pessoas votarão usando nome social na cidade.

Em relação à escolaridade, a maioria do eleitorado brusquense, quase 44%, tem ensino médio completo ou incompleto, porcentagem também parecida com a média estadual, que é de cerca de 41%.

Além disso, 14,85% têm ensino superior completo (a média estadual é de 14,39%) e 23,27% não concluiu o ensino fundamental (22,28% tem o ensino incompleto, 0,66% apenas lê e escreve e 0,33% é analfabeto).

Guabiruba e Botuverá

Guabiruba registrou crescimento de 10,3% no eleitorado em relação à última eleição municipal. Estão aptos para votar 16.682 guabirubenses, sendo que 51% são mulheres.

Em Botuverá, a maioria do eleitorado é formada por homens (51%). O colégio eleitoral do município teve crescimento de 12,1% comparado a 2020, totalizando 4.698 eleitores aptos.

Assista agora mesmo!

Difícil de aprender, cinquì perde popularidade em Botuverá e corre risco de extinção: