Apae de Brusque procura voluntários para Pedágio Solidário

A Associação dos Pais e Amigos dos Especiais (Apae) de Brusque está à procura de voluntários para atuar no Pedágio Solidário em prol da entidade. A ação acontece no sábado, 8 de junho, das 7h30 às 13h, em diversos pontos da cidade.

Os interessados devem entrar em contato com a Apae de Brusque por meio do número de Whatsapp (47) 9 9936-0162 ou então pelo e-mail: [email protected], com Milani.

Assim como nos anos anteriores, também será fornecida declaração para os acadêmicos que necessitam de horas complementares.

“Convidamos toda a comunidade de Brusque para ser voluntária e auxiliar nos 14 pontos de arrecadação na cidade. Precisamos de 200 voluntários para que o nosso pedágio tenha o retorno que a entidade programou em relação aos recursos financeiros”, diz o presidente da entidade, Renato Roda.

