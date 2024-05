Coordenador da Defesa Civil de Brusque detalha apoio ao Rio Grande do Sul: “São dinâmicas muito diferentes”

O coordenador da Defesa Civil de Brusque, Edevilson Cugiki, detalhou o primeiro apoio ao Rio Grande do Sul durante as enchentes. As equipes passarão uma semana no município de Eldorado do Sul.

Durante a terça-feira, 14, os agentes participaram da sala de crise e do Sistema de Comando de Incidentes do município gaúcho.

Segundo Cugiki, Eldorado do Sul é uma das cidades mais afetadas do estado gaúcho e onde a ajuda das equipes seria melhor empregada. No primeiro momento, a equipe da Defesa Civil buscou entender como funciona a enchente no RS.

“Enquanto em Brusque a enchente dura horas, dias no máximo, aqui [RS] leva cerca de 15 a 20 dias para a água baixar. Nos concentramos, no primeiro dia, nos abrigados e no monitoramento do ciclo das pessoas. Também focamos na contabilização, mesmo de forma inicial, no número de residências e indústrias afetadas pelo alagamento, a partir do que os técnicos do município já haviam mapeado”, explica.

Experiência com enchentes

As equipes ficarão no estado gaúcho durante uma semana. Segundo Cugiki, por ter experiência com enchentes, as equipes poderão ajudar efetivamente nas ações.

A intenção da comitiva brusquense é, inicialmente, compartilhar as experiências adquiridas em eventos climáticos em Brusque, principalmente em relação às estratégias de enfrentamento da situação de calamidade pública no município gaúcho.

“A cidade [Eldorado do Sul] tinha um evento como alagamentos a cada cinco anos, enquanto nós, em Brusque, temos anualmente. O que acontece aqui é que a cidade já começa a alagar, vai passando de um bairro para o outro. Em Brusque, a dinâmica é diferente”, diz.

